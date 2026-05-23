Giải quyết nỗi lo của người dùng bằng công nghệ sạc tích hợp Integrated Charger

Trong phân khúc xe máy điện phổ thông hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất vẫn duy trì thiết kế bộ sạc tách rời cồng kềnh; phiền toái cho người dùng trong việc mang theo, bảo quản hay nguy cơ hư hỏng.

Nhằm giải quyết triệt để bài toán này, Dat Bike đã tiên phong phát triển và áp dụng thành công hệ thống Integrated Charger - công nghệ sạc tích hợp trực tiếp vào hệ truyền động, hiện đã được đăng ký bằng sáng chế và bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Theo đó, bộ điều khiển động cơ, bộ sạc, hệ thống tái tạo năng lượng, động cơ và gắp sau được thiết kế đồng bộ trong một cấu trúc thống nhất. Việc tinh giản linh kiện cơ khí này không chỉ giúp chiếc xe máy điện Dat Bike ERA loại bỏ hoàn toàn cục sạc rời rườm rà, mà còn nâng cao độ bền tổng thể của cả cụm tích hợp. Đồng thời, quá trình nạp năng lượng diễn ra hoàn toàn êm ái khi không còn cần sử dụng quạt tản nhiệt riêng biệt.

Đặc biệt, xe sở hữu khả năng sạc ấn tượng khi chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ để nạp đầy 100% pin ở chế độ sạc nhanh 1.800W. Với phiên bản ERA E1, chế độ sạc siêu nhanh Boost Charging cung cấp công suất lên tới 2.700W trong 15 phút đầu tiên, giúp bổ sung ngay lập tức 30km quãng đường di chuyển mà không cần chờ pin hạ nhiệt.

Ưu thế này giúp việc trải nghiệm một chiếc xe điện sạc nhanh trở nên tiện lợi, không khác biệt so với thói quen ghé trạm đổ xăng truyền thống.

Nền tảng Pin Dat Battery Gen 6 đạt tiêu chuẩn quốc tế UN R136

Yếu tố cốt lõi giúp Dat Bike ERA vươn lên thành mẫu xe máy điện đi xa vượt trội trong phân khúc là khối pin Dat Battery Gen 6 dung lượng 4,3 kWh. Đây là thế hệ pin mới nhất được tối ưu hóa dựa trên hàng nghìn dữ liệu vận hành thực tế của 5 thế hệ pin trước đó thuộc các dòng xe Weaver, Quantum và Quantum S từ năm 2019 đến nay.

Dat Battery Gen 6 không chỉ cải tiến sâu về độ bền chu kỳ và khả năng quản lý nhiệt lượng, mà còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kiểm định an toàn nghiêm ngặt UN R136 của Liên Hợp Quốc. Khối pin này cung cấp phạm vi di chuyển 200km sau mỗi lần sạc, một thông số được tính toán "đo ni đóng giày" để đáp ứng nhu cầu đi làm, đưa đón con nhỏ của các gia đình đô thị.

Nhằm khẳng định sự tự tin vào nền tảng công nghệ tự chủ, Dat Bike tung ra chính sách bảo hành pin lên đến 10 năm dành cho khách mua phiên bản ERA E1 trong 30 ngày đầu mở bán - một lời cam kết mạnh mẽ chưa từng có về độ bền sản phẩm.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn - Founder & CEO của Dat Bike chia sẻ: "Một chiếc xe đủ xa, sạc đủ nhanh và cắm được vào bất kỳ ổ điện dân dụng nào là tất cả những gì người dùng cần. Đây là lý do Dat Bike tập trung đầu tư vào chính chiếc xe: pin tự nghiên cứu, sạc tích hợp do Dat Bike phát triển, quãng đường xa nhất. Tự do đích thực đến từ một sản phẩm đủ tốt tự vận hành trơn tru mà không phải phụ thuộc các yếu tố bên ngoài khác".

Tiện ích thực tế: Cốp xe máy rộng nhất thị trường và yên thấp linh hoạt

Song song với sức mạnh công nghệ, Dat Bike ERA giải quyết xuất sắc bài toán "xe chở được bao nhiêu đồ" nhờ khoang cốp có dung tích khổng lồ, lên tới 50 lít.

Đây là không gian cốp xe máy rộng nhất từng xuất hiện trên thị trường xe hai bánh, cho phép người dùng thoải mái chứa 2 mũ bảo hiểm, máy tính xách tay cùng lượng lớn hàng hóa mua sắm mà không cần treo lỉnh kỉnh bên ngoài.

Dù sở hữu không gian chứa đồ cực đại, chiếc xe vẫn giữ được phom dáng nhỏ gọn, thon dài, phù hợp điều kiện giao thông thực tế. Với chiều cao yên lý tưởng 750mm và trọng lượng nhẹ chỉ 112kg, mọi thành viên trong gia đình đều có thể chống chân vững chãi, tự tin xoay trở trong các con ngõ hẹp hay leo dốc hầm chung cư.

Hai phiên bản linh hoạt: Lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình

Dat Bike ERA sở hữu sức mạnh vận hành bền bỉ từ khối động cơ đặt bên (Side Motor) 5kW được phát triển cùng đối tác FCC Nhật Bản, giúp tối ưu sức kéo khi chở nặng, giảm thiểu tiếng ồn và không cần tăng xích bảo trì thường xuyên. Hãng mang đến hai sự lựa chọn tối ưu ngân sách:

Dat Bike ERA E2 (29,9 triệu đồng): Mẫu xe máy điện dưới 30 triệu ấn tượng mang đậm "DNA" của Dat Bike với quãng đường 200km, cốp 50L và động cơ 5kW, là phương án kinh tế hoàn hảo cho khách hàng chuyển đổi sang xe điện.



Dat Bike ERA E1 (từ 32,9 triệu đồng): Phiên bản nâng tầm trải nghiệm lái khi được bổ sung hệ thống phanh kết hợp CBS, đèn định vị, cổng sạc USB, nhiều lựa chọn màu sắc và đặc quyền sạc siêu nhanh Boost 2.700W.

Cả 2 phiên bản đều được trang bị hệ sinh thái công nghệ thông minh bao gồm: Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình (Cruise Control), hỗ trợ lùi xe, chống trộm, tìm xe trong bãi, quản lý xe qua ứng dụng và khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Dat Bike ERA mở bán từ ngày 23/05/2026 trên các nền tảng online và hệ thống cửa hàng 3S toàn quốc. Khách hàng quan tâm và có nhu cầu mua xe máy điện chính hãng có thể liên hệ trực tiếp hotline 1800 234 549