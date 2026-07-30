Trong suốt câu chuyện yêu và cưới được chia sẻ trên sóng Vợ chồng son, Nguyễn Minh Dũng (32 tuổi) luôn cho thấy mình là người yêu thương, chiều chuộng vợ hết lòng.

Vợ của anh là Nguyễn Hoàng Xuân Nhung (29 tuổi). Cả hai cùng kinh doanh online và hiện sống tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi quen nhau qua mạng vào năm 2021 khi Dũng làm việc tại TPHCM. Vô tình xem được video nấu ăn của Nhung, Dũng có ấn tượng đặc biệt về giọng thoại, ngoại hình xinh xắn và tài năng nấu nướng của cô gái này.

Dẫu vậy, anh chàng không biết làm cách nào để mở lời bắt chuyện. May mắn, Nhung lại là người chủ động nhắn tin trước, hỏi về sản phẩm anh đang bán. Dũng thầm nhủ “cá gặp nước rồi” và tư vấn rất nhiệt tình.

“Có lẽ do cơ duyên nên khi lướt mạng, tôi thấy anh ấy bán sản phẩm mình cần mua và nhắn tin hỏi luôn. Hai đứa nói chuyện qua lại cũng hợp”, Nhung kể.

Khoảng 1 tháng sau, Dũng chủ động đến Đồng Nai gặp Nhung. Anh mua 20 ly nước đến cho Nhung và nhân viên nhưng vì quá hồi hộp, run rẩy nên chưa kịp nhìn kỹ mặt cô nàng đã vội lên xe quay về.

Nhung khá bất ngờ trước độ chịu chi của Dũng. Ảnh cắt từ clip

Một tháng sau nữa, Dũng mới quyết tâm hẹn gặp Nhung lần thứ hai. Lần này, anh vẫn run đến mức đổ mồ hôi tay, phải nói chống chế mình bị bệnh phong thấp.

Dũng thừa nhận, với đặc thù công việc của mình, anh từng gặp gỡ nhiều khách hàng nữ nhưng khi đứng trước mặt cô gái mình yêu thích, anh vẫn không giấu được sự hồi hộp.

Về phía mình, lần gặp gỡ này Nhung có chút hoài nghi đàng trai thuộc giới LGBT (người có giới tính thứ ba). Tuy nhiên, cô vẫn mở lòng kết bạn.

Món quà đầu tiên Dũng tặng Nhung là vào dịp Giáng sinh. Hôm ấy, Dũng đưa cho cô một chiếc túi nhỏ đựng quà, cô không biết bên trong là thứ gì cho đến khi về nhà mới phát hiện đó là một cọc tiền.

“Tôi phải hỏi lại anh ấy ‘anh có đưa nhầm quà cho em không?’. Anh ấy nói ‘anh không đưa nhầm đâu. Em cầm giúp anh nhé, vì nếu anh nói trước thì em sẽ không nhận’.

Thực ra, kinh tế của tôi khi đó cũng ổn, số tiền đó cũng nhiều, 200 triệu đồng. Tôi sợ nên quay lại hỏi anh, anh thì một mực ‘em cứ cầm giúp anh’. Tôi nói đùa ‘đưa tiền cho bạn gái là không lấy lại được đâu đó’. Hai ngày sau, anh ấy tỏ tình tôi”, Nhung kể.

Dũng cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn 500 triệu đồng. Ảnh cắt từ clip

Dũng chia sẻ thêm: “Về khoản tiền đó, một phần là tôi đặt cọc, một phần vì tôi thích cô gái này quá rồi mà không biết làm sao để thổ lộ tình cảm của mình nên quyết định ‘chốt’ như vậy. Trong đầu tôi luôn nghĩ ‘cô gái này sẽ là vợ của mình’”.

Vào ngày tỏ tình chính thức, Dũng cắm hoa tươi phía sau ô tô và tặng Nhung một chiếc dây chuyền khiến cô bất ngờ, xúc động. Hôm ấy, Nhung đã đồng ý trở thành bạn gái của anh chàng.

Tỏ tình được vài tháng, Dũng quyết định cầu hôn Nhung. Lần cầu hôn đầu tiên dở dang do gia đình Nhung có chuyện buồn. Một tháng sau, khi mọi thứ ổn định hơn, anh quyết tâm cầu hôn lần hai, chỉn chu và lãng mạn với chiếc nhẫn cầu hôn trị giá hơn 500 triệu đồng.

Khi xác định chuyện lâu dài, Dũng quyết tâm chuyển về Biên Hòa để được ở gần bạn gái. Anh mua một mảnh đất và xây nhà ngay sát nhà Nhung, rồi đón bố mẹ về đó ở cùng. Bằng cách này, anh vừa vun vén được hạnh phúc của bản thân, vừa có thể chăm sóc, phụng dưỡng hai bên gia đình.

“Anh ấy làm mọi thứ rất nhanh. Anh tự mua đất gần nhà tôi để xây nhà mới, sau đó còn xây lại cả kho hàng 3 tầng để tôi có không gian làm việc thoải mái hơn”, Nhung kể.

Thời điểm đó, Nhung cũng có sự nghiệp vững vàng và nguồn thu nhập tốt. Tuy vậy, cô vẫn xúc động trước sự chân thành của Dũng - người đàn ông có bao nhiêu sẵn sàng cho cô bấy nhiêu.

Năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới. Họ dành 3 tháng chuẩn bị với mong muốn có một hôn lễ hoành tráng và ý nghĩa. Tuy nhiên, đến sát ngày, họ lại không thể chốt phương án với bên thi công đám cưới nên mọi thứ dang dở và ngổn ngang.

Dũng quyết liệt xử lý trong vòng 10 ngày, đổi đơn vị thiết kế khác. Cả ê kíp khoảng 200 người làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành không gian cưới ưng ý cho đôi trẻ.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân suôn sẻ và ngọt ngào, đến mức khó tìm ra tật xấu của nhau. MC Quốc Thuận và Hồng Vân công nhận, đây là cặp đôi “điểm 10” cả về tình cảm lẫn sự nghiệp.