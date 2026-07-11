Ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ

Video ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong đám cưới ở Cần Thơ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Cô dâu ngoại quốc trong tà áo dài đỏ, đầu đội mấn truyền thống nhận được nhiều lời khen về nhan sắc.

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Đức được nhiều người khen ngợi. Nguồn: Thư Phan Makeup

Đám cưới được tổ chức theo phong tục truyền thống của người Việt với các nghi thức trao tráp ăn hỏi, làm lễ gia tiên... khiến người xem thích thú. Video thu hút 1,5 triệu lượt xem và hơn 80 nghìn lượt “thả tim” chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Cặp đôi trong đám cưới nổi tiếng là Hoàng Thịnh (26 tuổi, quê gốc ở Cần Thơ, quốc tịch Đức) và Medine Halili (SN 2001, quốc tịch Đức). Họ đã có 6 năm gắn bó trước khi về chung một nhà.

Thịnh chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ của Đức, bố mẹ anh sang đây định cư vào năm 1990.

Năm 2020, khi đang học và làm việc tại thành phố Hannover, Thịnh vô tình quen biết Medine qua mạng xã hội. Vốn là những người xa lạ nhưng chỉ sau cuộc trò chuyện ngắn, họ đã tìm thấy “điểm chạm” để kết nối với nhau.

“Trong 1 tháng, chúng tôi nhắn tin với nhau rất nhiều. Càng trò chuyện, cả hai càng nhận ra sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách nhìn về cuộc sống. Dù chỉ qua tin nhắn, giữa chúng tôi đã có một sự kết nối rất tự nhiên”, Thịnh nhớ lại.

Cặp đôi đã có 6 năm bên nhau

Tháng 2 năm đó, cặp đôi có cuộc hẹn đầu tiên. Ấn tượng của họ trong lần đầu ấy rất đẹp đẽ. Thịnh thậm chí tự nhủ “sẽ có một ngày mình cưới cô gái này”.

Ở cạnh Medine, anh được là chính mình, cảm giác thoải mái, tự nhiên như thể họ đã quen biết từ lâu. Medine cũng rung động trước chàng trai gốc Việt điển trai và dịu dàng.

Chỉ vài lần gặp gỡ, họ chính thức trở thành một đôi. Tình yêu của họ đến từ những điều bình dị, những cuộc trò chuyện mỗi ngày, sự quan tâm dành cho nhau và cảm giác luôn có một người bạn đồng hành ở bên.

“Tôi chưa từng gặp ai giống Medine. Cô ấy là người chu đáo và biết quan tâm người khác. Medine luôn để ý đến điều nhỏ nhặt và chăm sóc mọi người bằng cả tấm lòng”, Thịnh nói.

Ngay từ những ngày đầu mới yêu, cả hai đã xác định đây là một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến hôn nhân. Vì vậy, trước mỗi thử thách họ thường cùng nhau đối diện thay vì né tránh.

Khoảnh khắc ấn tượng của cặp đôi trong hôn lễ

Dù hơn 30 năm sống ở Đức nhưng bố mẹ Thịnh vẫn luôn mong con trai gặp gỡ và kết hôn với một cô gái Việt Nam.

Bố mẹ Medine cũng vậy, luôn mong con gái kết hôn với một chàng trai Đức để hôn nhân không gặp rào cản bởi những khác biệt về văn hóa, lối sống.

Tuy nhiên, tình yêu mãnh liệt của họ đã thuyết phục được gia đình. Sau những lần tiếp xúc, bố mẹ Thịnh nhận ra Medine là cô gái chu đáo, biết yêu thương, chăm sóc mọi người.

Bố mẹ Medine cũng cảm nhận được sự chân thành của chàng trai Việt Nam. Sau tất cả, họ kết luận: “Điều quan trọng không phải con đến từ đâu mà con là người như thế nào”.

Đám cưới trọn vẹn

Được sự tác thành của hai bên gia đình, cặp đôi quyết định tiến đến hôn nhân. Tháng 7/2026, khi Thịnh tốt nghiệp và Medine cũng hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ, họ về Việt Nam tổ chức đám cưới.

Video ghi lại khoảnh khắc gia đình nhà gái diện áo dài trong hôn lễ. Nguồn: Thư Phan Makeup

Thay vì một hôn lễ theo phong cách phương Tây, cặp đôi lựa chọn gìn giữ trọn vẹn những nghi thức cưới truyền thống của người Việt, từ đám hỏi cho đến lễ rước dâu.

Đây cũng là lần đầu tiên gia đình Medine đặt chân đến Việt Nam. Nhà gái gồm bố mẹ, anh trai, chị dâu, chị gái, anh rể của Medine đã có mặt để chung vui với đôi trẻ.

Đối với họ, mỗi nghi lễ đều là những trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị. Gia đình cô dâu đặc biệt thích không khí ấm cúng, sự chỉn chu trong các nghi thức cưới của người Việt và cách mọi người cùng nhau chào đón khách khứa.

Trong số đó, điều khiến nhà gái thích thú nhất chính là được mặc áo dài Việt Nam.

Các chị em trong gia đình Medine dành nhiều lời khen cho trang phục truyền thống này vì vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và cảm giác thoải mái khi mặc. Riêng cô dâu còn bày tỏ sự tiếc nuối khi ở Đức không có nhiều cơ hội diện áo dài.

“Cô ấy nói nếu có dịp, cô ấy sẽ mặc áo dài ở Đức”, Thịnh kể.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi

Nhà trai mời 260 vị khách đến tham dự hôn lễ gồm họ hàng, xóm giềng và bạn bè thân thiết. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp của cô dâu, đặc biệt là khi cô xuất hiện trong tà áo dài cưới.

Và đó cũng là khoảnh khắc chú rể Hoàng Thịnh xúc động nhất trong hôn lễ của mình.

“Tôi biết Medine sẽ rất đẹp nhưng vẫn không ngờ cô ấy mặc áo dài lại xinh đẹp đến như vậy. Chứng kiến Medine được mọi người đón nhận như một thành viên chính thức của gia đình, tôi rất hạnh phúc”, Thịnh xúc động nói.

Hoàng Thịnh hiện làm việc trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, còn Medine là chuyên viên chăm sóc học sinh từ 6-10 tuổi sau giờ học.

Sau đám cưới, cặp đôi sẽ ở lại Việt Nam thêm vài tuần, cùng gia đình hai bên trải nghiệm cuộc sống thú vị ở miền Tây rồi quay lại Đức sống và làm việc.

“Sau tất cả, tôi biết ơn vì được kết hôn với người mà mình thực sự yêu thương. Giờ đây, chúng tôi có thể cùng nhau bắt đầu một chương mới của cuộc đời”, Thịnh bày tỏ.

Ảnh: Thinh Pham