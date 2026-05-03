Trong làng giải trí Hong Kong, Ôn Bích Hà là trường hợp hiếm hoi khi vừa duy trì hoạt động nghệ thuật, vừa giữ được hình ảnh ổn định qua nhiều thập kỷ. Ở tuổi 60, cô vẫn tham gia sản xuất phim, viết sách và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với ngoại hình trẻ trung.

Từ tuổi thơ khó khăn đến “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh”

Ôn Bích Hà tên thật là Ôn Bích Ngọc, sinh năm 1966 trong một gia đình đông con tại Hong Kong. Gia cảnh không khá giả nên tuổi thơ của cô gắn liền với cuộc sống thiếu thốn và những ngày phụ giúp cha mẹ mưu sinh.

Thời niên thiếu, cô từng có giai đoạn nổi loạn, sống tự lập khá sớm trước khi tình cờ được người trong ngành phát hiện và mời thử vai. Năm 15 tuổi, cô gia nhập làng giải trí với phim Tịnh Muội Tử và nhận đề cử Giải Kim Tượng cho Diễn viên mới xuất sắc nhất. Nhờ nhan sắc quyến rũ, cô nhanh chóng nổi tiếng và trở thành gương mặt được săn đón.

Từ thập niên 1990, Ôn Bích Hà có sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn vai diễn. Cô thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau và dần chứng minh khả năng diễn xuất thay vì chỉ dựa vào ngoại hình.

Dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của cô là vai Đát Kỷ trong Phong thần bảng (2001). Sau bộ phim, cô được công chúng gọi là “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh” và danh xưng này theo cô suốt nhiều năm. Ngoài ra, vai Phan Kim Liên trong Mối hận Kim Bình (1994) cũng là một tác phẩm đáng chú ý, giúp cô tiếp tục khẳng định sức hút ở dòng phim cổ trang.

Hôn nhân kín tiếng với chồng doanh nhân

Năm 2000, Ôn Bích Hà kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang. Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên từng vấp phải sự phản đối từ phía gia đình chồng, song cả 2 vẫn vượt qua nhiều áp lực để gắn bó suốt hơn 20 năm. Hai người không có con chung và lựa chọn nhận con nuôi.

Sau hơn 20 năm chung sống, Ôn Bích Hà từng tiết lộ thời gian ở cạnh chồng không quá nhiều vì cả 2 đều bận rộn công việc và thường xuyên di chuyển. Trong khi cô liên tục đi nước ngoài hoặc đến nhiều nơi để làm việc, chồng cô cũng có lịch trình kinh doanh riêng. Dù ít gặp mặt, điều này không ảnh hưởng lớn đến tình cảm của nữ diễn viên và chồng.

Trong thời gian dịch bệnh, Hà Tổ Quang từng sang Macau và chấp nhận cách ly nhiều tuần chỉ để được gặp vợ.

Với con trai nuôi Xavier, Ôn Bích Hà duy trì mối quan hệ gần gũi. Cô nhiều lần chia sẻ về cuộc sống gia đình, cách nuôi dạy con và những trải nghiệm cá nhân.

Tự đầu tư phim, sống trẻ trung ở tuổi 60

Những năm gần đây, Ôn Bích Hà chuyển hướng tham gia sâu hơn vào công việc sản xuất phim. Cô tự bỏ vốn đầu tư và góp mặt ở nhiều khâu như phát triển ý tưởng, chuẩn bị sản xuất, quay phim đến hậu kỳ.

Bộ phim Nàng Tiên Cá Trên Đảo Dối Trá (2025) là một trong những dự án do cô đầu tư. Tác phẩm giúp Ôn Bích Hà nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại một liên hoan phim quốc tế dành cho giới trẻ châu Á. Trong phim, cô đảm nhận chuyện tình lệch tuổi với bạn diễn trẻ.

Ôn Bích Hà cho biết mong muốn thông qua tác phẩm để phản ánh sự khác biệt tuổi tác trong tình yêu và truyền tải thông điệp về việc chủ động lựa chọn hạnh phúc.

Dù thị trường điện ảnh gặp nhiều khó khăn, cô vẫn gần như duy trì việc sản xuất phim mỗi năm. Theo nữ diễn viên, tự đầu tư giúp cô chủ động hơn thay vì chờ đợi lời mời, đồng thời tạo thêm cơ hội cho đạo diễn trẻ, ê-kíp và diễn viên mới.

Ở tuổi 60, Ôn Bích Hà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án cá nhân và gây chú ý với ngoại hình trẻ trung. Cô không ngại công khai tuổi tác, cho rằng đó không phải điều quan trọng.

Ngoài công việc, nữ diễn viên thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia, thực hiện các bộ ảnh cá nhân và phát hành sách ảnh Irene Wan Life Style, ghi lại cuộc sống và trải nghiệm thời gian gần đây.

Nguồn: 8World, QQ