Năm 2023, Ôn Bích Hà tái xuất sau thời gian nghỉ đóng phim với dự án Tuổi 18 của chúng ta. Bộ phim tái hiện cuộc đời của chính nữ diễn viên từ lúc còn trẻ, mới chập chững bước vào làng giải trí tới khi trở thành minh tinh của làng giải trí.

Ôn Bích Hà đảm nhận vai nữ chính từ năm 24 tuổi. Giai đoạn tuổi teen của nhân vật do nữ diễn viên Lý Thiên Đình đảm nhận. So với tuổi thực, nhân vật Ôn Bích Hà trong phim chỉ bằng nửa tuổi của cô. Do vậy, ở nhiều cảnh phim, nữ diễn viên diện trang phục bồng bềnh, tạo dáng trẻ trung để phù hợp với nhân vật.

Ôn Bích Hà kết đôi với nam diễn viên Trần Hào trong "Tuổi 18 của chúng ta" (Ảnh: Sohu).

So với đồng nghiệp cùng lứa, Ôn Bích Hà sở hữu vẻ ngoài và phong cách trẻ trung. Tuy nhiên, tạo hình và cách diễn của mỹ nhân U60 khi vào vai một cô gái mới bước vào đời khiến khán giả không thoải mái. Trong một số cảnh phim, gương mặt của Ôn Bích Hà lộ dấu hiệu tuổi tác và lối diễn của cô bị nhận xét cường điệu.

Tuổi 18 của chúng ta chứa nhiều chi tiết liên quan tới hành trình lập nghiệp và biến cố cuộc đời của Ôn Bích Hà. Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Ôn Bích Hà nổi tiếng với loạt phim đình đám như Biến động kinh hồn, Tịnh muội tử, Tình yêu vĩnh cửu, Đát Kỷ Trụ Vương, Mối hận Kim Bình, Hội Tam Hoàng, Loan đao phục hận....

Cô được mệnh danh là nàng Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh với bộ phim Đát Kỷ Trụ Vương (năm 2001). Đây cũng là vai diễn bước ngoặt, giúp Ôn Bích Hà vụt sáng thành sao trong làng giải trí. Trong nhiều năm qua, cô được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh".

Ngoài vai diễn Đát Kỷ để đời, Ôn Bích Hà còn nổi tiếng với nhân vật Phan Kim Liên trong Mối hận Kim Bình.

Ôn Bích Hà vào vai thiếu nữ tuổi đôi mươi trong "Tuổi 18 của chúng ta" (Ảnh: HK01).

Tuy nhiên, trước khi trở thành diễn viên thực thụ nổi tiếng, Ôn Bích Hà từng góp mặt trong những bộ phim chứa cảnh "nóng". Bộ phim Lonely Fifteen là bàn đạp để Ôn Bích Hà phát triển sự nghiệp diễn xuất nhưng phim cũng khiến cô nhận những lời dị nghị vì chấp nhận đóng cảnh "nóng" khi mới ở tuổi 15.

"Lúc đó, tôi còn trẻ, bỗng nhiên bị người ta gọi là sao khiêu dâm. Nhưng sự thật là tôi chỉ đóng phim, người xung quanh đều cho rằng tôi diễn tốt. Tôi nghĩ mọi người nên quan tâm tới diễn xuất của tôi nhiều hơn, thay vì để ý tới vẻ ngoài gợi cảm", Ôn Bích Hà chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng khẳng định, những vai diễn gợi cảm trên màn ảnh chỉ là công việc, không ảnh hưởng tới tính cách ngoài đời của cô. Do vậy, ở tuổi U60, Ôn Bích Hà vẫn không ngại thể hiện những cảnh phim táo bạo trên màn ảnh.

"Tôi không nghĩ quá nhiều. Đạo diễn yêu cầu tôi phải thể hiện cảnh thân mật và tôi cố gắng hết sức để làm. Diễn viên phải đáp ứng tốt để đem lại cảm giác chân thực", mỹ nhân 57 tuổi nói.

Ôn Bích Hà được gọi là "bông hồng lửa" của làng giải trí Hong Kong nhờ vẻ ngoài quyến rũ, ngọt ngào (Ảnh: HK01).

Cuộc sống của Ôn Bích Hà thay đổi rất nhiều khi người đẹp quyết định kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang vào năm 2000. Hà Tổ Quang xuất thân trong gia đình giàu có và bản thân anh cũng có sự nghiệp kinh doanh thành công.

Lúc đầu, mối quan hệ của hai người bị gia đình Hà Tổ Quang phản đối vì xuất phát điểm của nữ diễn viên gợi cảm. Song, doanh nhân họ Hà vẫn bất chấp mọi sự ngăn cản để kết hôn với Ôn Bích Hà.

Nữ diễn viên U60 thú nhận, cuộc sống gia đình của cô cũng có lúc sóng gió, bất đồng quan điểm nhưng cả hai vợ chồng đều cố gắng gìn giữ mái ấm. Ôn Bích Hà tin rằng, cô may mắn hơn đồng nghiệp cùng lứa khi có một người chồng tuyệt vời. Dù làm việc ngoài làng giải trí nhưng Hà Tổ Quang luôn cảm thông, ủng hộ công việc của vợ.

Biết vợ sợ sinh nở, Hà Tổ Quang không ép Ôn Bích Hà mang thai và đồng ý nhận con nuôi. Thậm chí, anh không phản đối khi vợ thực hiện những bộ ảnh nóng bỏng với áo tắm hay diễn cảnh nhạy cảm trên màn ảnh với đồng nghiệp khác giới khi đã ngoài 50 tuổi.

Ở tuổi U60, Ôn Bích Hà vẫn sở hữu dáng vóc và ngoại hình trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Sina).

Vợ chồng Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang thống nhất không sinh con và nhận một bé trai đặt tên là Xavier làm con nuôi. Nhiều năm qua, hình ảnh gia đình 3 thành viên hạnh phúc của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo Ôn Bích Hà, vợ chồng cô sẽ để lại toàn bộ gia sản cho bé Xavier.

Tất cả những chi tiết trong cuộc đời của Ôn Bích Hà đều xuất hiện trong bộ phim Tuổi 18 của chúng ta. Vai ông xã của Ôn Bích Hà trong phim do nam diễn viên Trần Hào đóng. Nữ diễn viên Lý Lệ Trân, một người bạn thân của Ôn Bích Hà, cũng góp mặt trong bộ phim.

Hiện, Ôn Bích Hà ít đóng phim nhưng cô vẫn tham dự các sự kiện, chương trình truyền hình giải trí. Người đẹp 57 tuổi còn tìm thấy niềm vui trong việc làm người mẫu, thực hiện các bộ ảnh thời trang trẻ trung hay quán xuyến việc kinh doanh.

Ôn Bích Hà tin rằng, phụ nữ chỉ xinh đẹp khi yêu và biết chăm sóc mình (Ảnh: Sina).

Ôn Bích Hà có một thương hiệu thời trang riêng do cô tự thiết kế và làm người mẫu. Mỹ nhân sinh năm 1966 còn đầu tư sản xuất các chương trình ca nhạc, phim ảnh và kinh doanh đồ uống cao cấp xuất khẩu ra nước ngoài.

Nhiều năm qua, minh tinh sinh năm 1966 được truyền thông Hoa ngữ gọi là mỹ nhân không tuổi bởi vẻ ngoài không đổi. "Bông hồng lửa của làng giải trí Hong Kong" tiết lộ, cô chăm tập thể dục và cố gắng cân đối chế độ dinh dưỡng để giữ cân.

Yoga, pilates và gym nhẹ nhàng là những bộ môn yêu thích của cô. Việc lựa chọn những trang phục gợi cảm, đúng xu hướng thời trang cũng giúp Ôn Bích Hà luôn có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với những bạn bè cùng lứa. Cuộc sống viên mãn cũng khiến cô trẻ đẹp và luôn rạng ngời.

