Đường thăng tiến của Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt vừa bị bắt vì nhận tiền nhà thầu

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết đã nhận thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT.

Ông Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông bắt đầu công tác trong lĩnh vực hàng không từ năm 1995, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng trong hệ thống cảng hàng không.

Cổ phiếu dầu khí đột ngột đảo chiều, vợ ông Phạm Nhật Vượng đảm nhiệm vị trí mới

Phiên giao dịch 5/3, cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm sàn sau chuỗi ngày tăng mạnh cho dù cuộc chiến tại Trung Đông vẫn nóng rực. Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng mạnh.

Trong một diễn biến khác, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), đơn vị vận hành hãng taxi Xanh SM, từ ngày 4/3. Bà Hương hiện là Phó Chủ tịch Vingroup.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới vừa bị bắt

Theo thông tin từ Vinaconex, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Vinaconex cho biết, ông Nguyễn Hữu Tới có hơn 40 năm kinh nghiệm, trải qua rất nhiều vị trí quản lý, điều hành khác nhau, từ công ty thành viên đến tổng công ty.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ làm Tổng Giám đốc Sacombank

Ngân hàng Sacombank vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Đức Thuỵ chính thức được bổ nhiệm làm tổng giám đốc nhà băng này.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thuỵ được HĐQT Sacombank bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng này từ ngày 23/12/2025.

Đà Nẵng đấu giá loạt tài sản của đại gia Huy ‘máy nổ'

Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thông báo đấu giá nhiều nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và công trình phụ trợ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam do ông Lê Bá Huy làm giám đốc.

Giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản này được xác định là 60,23 tỷ đồng, tiền đặt trước để tham gia đấu giá là 6,023 tỷ đồng.

Một nhà xưởng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: G.X

Cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại

CTCP Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại thông qua hệ thống lưu ký tại CTCP Chứng khoán Artex kể từ ngày 6/3/2026.

Theo thông báo của FLC, việc cổ phiếu được giao dịch trở lại sau gần 3 năm bị dừng giao dịch được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện thanh khoản và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Vay ngân hàng 400 triệu đồng không cần trình phương án sử dụng vốn?

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất khoản vay nhỏ đến 400 triệu đồng có thể không cần trình phương án sử dụng vốn khả thi.

Quy định chính thức về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Theo Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và có hiệu lực thi hành từ ngày 5/3, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Theo Nghị định 68, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế và đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cần nộp thông báo, kê khai theo mẫu quy định từ ngày 5/3.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần chú ý về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày 5/3.

Cục Thuế vừa có công điện triển khai Nghị định 68, trong đó lưu ý không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế các năm trước khi chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai.

Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút FDI mới đầu năm 2026

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 28/2 gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 6,03 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam hai tháng đầu năm 2026 ước đạt 3,21 tỷ USD - con số thực hiện cao nhất của hai tháng đầu năm trong 5 năm qua. Thái Nguyên là địa phương duy nhất cán mốc hơn tỷ USD.

Sở Tài chính Hà Tĩnh rao bán gần 30kg vàng, giá hơn 142 tỷ đồng

Tối 5/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra thông báo bán gần 30kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá hơn 142 tỷ đồng.

Số vàng này có nguồn gốc từ các vụ việc buôn lậu vàng và đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ.