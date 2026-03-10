Ngay từ đầu phiên, lực mua gia tăng mạnh sau khi áp lực bán giải chấp suy giảm. Kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa (ATO) lúc 9h15, chỉ số VN-Index tăng hơn 44 điểm (tương đương 2,7%), lên gần 1.700 điểm.

Trước đó, trong phiên 9/3, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một trong những phiên giảm mạnh nhất lịch sử khi VN-Index mất hơn 115 điểm (-6,51%), xuống còn 1.652,79 điểm. Chỉ số VN30 cũng giảm gần 6,5% xuống 1.780,71 điểm. Đà lao dốc diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng sốc lên 118 USD/thùng, sau khi đã tăng tới 36% trong tuần trước.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường năng lượng đã nhanh chóng đảo chiều. Trong phiên giao dịch đêm qua, giá dầu giảm mạnh do hoạt động chốt lời của giới đầu tư và kỳ vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện. Đến 9h15 sáng 10/3, giá dầu chỉ còn khoảng 85 USD/thùng, giảm sâu so với mức 118 USD/thùng của ngày trước đó.

Sự hạ nhiệt của giá dầu cũng đến từ các tín hiệu về nguồn cung. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác trong liên minh OPEC+ cho biết sẽ tiếp tục duy trì chiến lược kiểm soát sản lượng nhằm ổn định thị trường và hạn chế biến động giá quá mạnh.

Bên cạnh đó, kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu và 30% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) – cũng tác động mạnh đến thị trường. Tuyến đường này đã bị gián đoạn hơn một tuần do xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành động lực chính kéo chỉ số đi lên. Cổ phiếu BIDV (BID) tăng 850 đồng lên 41.400 đồng/cổ phiếu, trong khi Sacombank (STB) tăng 2.100 đồng lên 62.900 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng mạnh. FPT tăng 3.500 đồng lên 79.400 đồng/cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu “họ Vin” của nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng giao dịch tích cực với Vingroup (VIC) tăng 7.300 đồng lên 152.900 đồng/cổ phiếu; Vinhomes (VHM) tăng 4.500 đồng lên 92.900 đồng/cổ phiếu; Vincom Retail (VRE) tăng 450 đồng lên 24.950 đồng/cổ phiếu.

Trong rổ VN30, phần lớn cổ phiếu đều tăng giá. Chỉ có hai mã dầu khí là GAS và Petrolimex (PLX) giảm, nhưng mức giảm không quá lớn.

Nhóm cổ phiếu "họ Vin" tăng mạnh trở lại. Ảnh: VIC

Chờ tín hiệu tích cực từ Trung Đông

Dù thị trường phục hồi khá mạnh, tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu. Thanh khoản chưa tăng mạnh như phiên trước và biến động giá cổ phiếu vẫn diễn ra nhanh.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Ngày 9/3, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nếu Iran ngăn chặn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, Washington sẽ đáp trả “mạnh gấp 20 lần”.

Ông Trump cũng cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã đạt mục tiêu chính và sắp kết thúc, đồng thời khẳng định Mỹ không có kế hoạch chiếm đóng nước này. Washington tuyên bố đã phá hủy hoàn toàn cơ sở làm giàu uranium Fordow của Iran bằng bom xuyên hầm.

Thông tin này được xem là yếu tố tích cực giúp thị trường dầu mỏ hạ nhiệt. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa chấm dứt khi Iran tiếp tục phóng hơn 100 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel và sử dụng máy bay không người lái tấn công các căn cứ trong khu vực Trung Đông. Tehran cũng khẳng định chương trình hạt nhân vẫn tiếp tục và các cơ sở bị phá hủy sẽ được tái xây dựng.

Nhiều chuyên gia cho rằng nếu chiến sự sớm kết thúc và giá dầu giảm mạnh, các thị trường chứng khoán toàn cầu có thể phục hồi đáng kể. Ngược lại, nếu giá dầu duy trì ở mức cao, nguy cơ lạm phát tăng trở lại có thể khiến các ngân hàng trung ương trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất. Điều này có thể khiến dòng vốn rời khỏi các tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Trong báo cáo công bố ngày 9/3, Công ty Chứng khoán VNDirect nhận định việc giá dầu vượt 100 USD/thùng làm gia tăng rủi ro vĩ mô, nhưng mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần hấp dẫn hơn.

Theo VNDirect, vùng điểm dưới 1.660 đang trở nên hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn. P/E forward của VN-Index đã giảm xuống thấp hơn mức trung bình 5 năm, trong khi P/B tiến gần vùng định giá mà dòng tiền trung và dài hạn thường bắt đầu tích lũy trong các chu kỳ điều chỉnh trước đây.