Trong đó, khu vực đông nam thành phố gồm Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn đang được giới đầu tư “chọn mặt gửi vàng”. Đây là tâm điểm hút vốn đầu tư sau khi Đà Nẵng mở rộng nhờ vị trí kết nối thuận tiện với trung tâm cũ, đồng thời đón đầu quá trình phát triển của thành phố về phía Nam.

Khu vực đông nam Đà Nẵng đang được giới đầu tư “chọn mặt gửi vàng”. Ảnh: Kim Liên

Tâm điểm đầu tư đất nền

Đơn cử khu vực Cồn Dầu thuộc phường Hòa Xuân với vị trí giáp sông, gần cầu Hòa Xuân, cách Da Nang Downtown hay bãi biển Sơn Thủy ít phút di chuyển đang thu hút sự quan tâm lớn. Nơi đây kết nối trung tâm và sân bay Đà Nẵng thuận tiện qua các cây cầu và trục đường chính như 2/9, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Thanh Nghị,..., đồng thời dễ dàng di chuyển hướng về phía nam thành phố và Quảng Nam cũ qua những tuyến đường huyết mạch như Võ Chí Công, Nguyễn Phước Lan…

Đây là vị trí lý tưởng để sống lâu dài, vừa đủ xa để tận hưởng bầu không khí trong lành, sơn thủy hữu tình, vừa đủ gần để tiếp cận nhanh chóng các tiện nghi của cuộc sống hiện đại ngay Đà Nẵng. Do vậy, Cồn Dầu hay những dải đất đẹp ven sông quanh khu vực thuộc các phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn đang nổi lên như một tâm điểm được giới đầu tư BĐS “săn hàng”, đặc biệt ở phân khúc đất nền.

Nhiều dự án tại đây được phát triển bài bản theo mô hình đô thị sinh thái ven sông, đồng bộ về hạ tầng với hệ thống tiện ích hoàn thiện như công viên, trường học, chợ, bệnh viện… Xung quanh khu vực là những dự án quy mô lớn đã thành hình hoặc sắp triển khai như Trung tâm hội chợ - triển lãm Đà Nẵng, MM Mega Market, Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown)…, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại khu vực phía đông nam thành phố.

Khu vực Hòa Xuân được phát triển bài bản theo mô hình đô thị sinh thái ven sông

Hiện giá giao dịch đất nền tại khu đông nam Đà Nẵng đã tăng từ đầu năm tới nay, đặc biệt sau “cú hích” mở rộng thành phố, cũng như thông tin từ các siêu dự án sẽ được triển khai tại Đà Nẵng như Khu thương mại tự do (FTZ), Trung tâm tài chính quốc tế, Tòa nhà biểu tượng 69 tầng, phân khu Đổi mới sáng tạo gắn với Khu đô thị Đại học và Công viên phần mềm…

Giá đất nền Hòa Xuân đã tăng từ đầu năm tới nay

“Vành đai xanh” kết nối trung tâm và khu đô thị mới

Nằm tại vị trí giữa trung tâm thành phố và khu vực đô thị mới quy hoạch bài bản phía đông nam, Cồn Dầu được ví như “vành đai chuyển tiếp” giữa nhịp sống đô thị sôi động và không gian nghỉ dưỡng ven sông. Đây là “nút chuyển tiếp về quy hoạch và hạ tầng”, giúp kéo giãn mật độ dân cư từ khu trung tâm Đà Nẵng đang bắt đầu quá tải, đồng thời là cửa ngõ đón luồng cư dân, đầu tư và dịch chuyển lao động từ phía Nam về trung tâm thành phố.

Cồn Dầu - Hòa Xuân không chỉ thụ hưởng cảnh quan sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa, sông Cổ Cò mà còn nằm trên hành lang giao thông liên kết xuyên suốt thành phố: Trục Nguyễn Phước Lan - Võ Chí Công chạy xuyên qua khu vực này, kết nối từ trung tâm thành phố qua Hòa Xuân - Hòa Quý cũ đến tuyến ven biển và xuôi về Hội An.

Trong đó, cầu Hòa Xuân đóng vai trò “cầu nối” giữa hai cực phát triển: nội đô hiện hữu và đại đô thị sinh thái ven sông - ven biển. Nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - Lê Thanh Nghị - cầu Hòa Xuân với tổng vốn đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng vừa được Đà Nẵng khởi động triển khai sẽ giúp tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, mở rộng không gian phát triển về phía Nam, đồng thời tạo trục kết nối thông suốt từ sân bay quốc tế Đà Nẵng tới các đại đô thị như Hòa Xuân, FPT City và khu vực ven sông - ven biển.

Đây là “đòn bẩy” hạ tầng giúp Hòa Xuân không chỉ kết nối thuận tiện về trung tâm, sân bay Đà Nẵng mà còn liên thông toàn vùng phía Nam, biến nơi đây thành tâm điểm đầu tư.

Phối cảnh cụm nút giao thông dẫn lên cầu Hòa Xuân sẽ được Đà Nẵng đầu tư. Ảnh: Sở Xây dựng

Theo hé lộ mới nhất, hạ tầng khu vực cận trung tâm sẽ đón thêm cú hích mới, khi Sun Group dự kiến đồng hành cải tạo cảnh quan, chiếu sáng các cây cầu kết nối khu đô thị Hòa Xuân với trung tâm, gắn với dự án “Dòng sông ánh sáng” trị giá 400 tỷ đồng, tạo thành trục cảnh quan - ánh sáng đẳng cấp, nâng tầm giá trị khu vực.

Không chỉ kết nối đường bộ thuận tiện, khu vực Hòa Xuân còn được hưởng lợi từ nhiều loại hình giao thông khác, gồm: Sân bay quốc tế Đà Nẵng; 2 tuyến đường sắt đô thị đang được nghiên cứu triển khai sẽ đi qua đây là Chu Lai - Đà Nẵng và Hội An - Đà Nẵng. Về đường thủy, dự án nạo vét sông Cổ Cò kết nối Hội An, Điện Bàn (Quảng Nam cũ) với Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo hành lang du lịch đường thủy quan trọng, mở ra hướng phát triển đô thị sinh thái ven sông, đồng thời thúc đẩy giá trị BĐS khu vực hai bên bờ.

“Không lâu nữa, khu vực Hòa Xuân sẽ là nơi giao thoa của những trục giao thông huyết mạch giúp tăng tốc phát triển toàn vùng. Trong bối cảnh các dự án nhà ở đang hướng ra vùng ven giàu tiềm năng, nơi đây sẽ ngày càng thu hút dân cư và dòng vốn đầu tư để trở thành tâm điểm sống mới của TP. Đà Nẵng mới sau khi mở rộng”, anh Nguyễn Nam, Giám đốc một sàn giao dịch BĐS tại Đà Nẵng nhận định.

Hòa Xuân được kỳ vọng trở thành tâm điểm sống mới của TP. Đà Nẵng mới sau khi mở rộng

Quỹ đất nền đẹp ở nội đô TP trực thuộc trung ương được nhiều nhà đầu tư ví von chẳng khác gì “kho báu”. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư cần chọn đúng tọa độ hội tụ lợi thế vị trí, quy hoạch để xuống tiền.

Lệ Thanh