Chính xác

Theo trang web của Hiệp hội cà phê Mỹ, Ethiopia, quốc gia nằm ở châu Phi, là quê hương của cây cà phê.

Một trong những truyền thuyết nổi tiếng về nguồn gốc cà phê là câu chuyện về Kaldi, người chăn dê sống vào khoảng thế kỷ IX. Ông nhận thấy đàn dê trở nên sung sức, nhảy nhót không ngừng sau khi ăn quả đỏ của một cây lạ. Kaldi mang loại quả này đến một tu viện để các nhà sư thử pha chế và họ phát hiện loại nước uống giúp họ tỉnh táo trong những buổi cầu nguyện ban đêm.

Từ Ethiopia, cà phê được đưa sang Yemen vào khoảng thế kỷ XV qua cảng Mocha. Tại đây, cây cà phê bắt đầu được canh tác và buôn bán. Nhờ các tuyến thương mại của người Ả Rập, cà phê lan khắp Trung Đông và đến châu Âu vào thế kỷ XVII, trước khi trở thành thức uống phổ biến trên toàn thế giới.