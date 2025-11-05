1. Đất nước nào được xem là quê hương của cây cà phê?
Theo trang web của Hiệp hội cà phê Mỹ, Ethiopia, quốc gia nằm ở châu Phi, là quê hương của cây cà phê.
Một trong những truyền thuyết nổi tiếng về nguồn gốc cà phê là câu chuyện về Kaldi, người chăn dê sống vào khoảng thế kỷ IX. Ông nhận thấy đàn dê trở nên sung sức, nhảy nhót không ngừng sau khi ăn quả đỏ của một cây lạ. Kaldi mang loại quả này đến một tu viện để các nhà sư thử pha chế và họ phát hiện loại nước uống giúp họ tỉnh táo trong những buổi cầu nguyện ban đêm.
Từ Ethiopia, cà phê được đưa sang Yemen vào khoảng thế kỷ XV qua cảng Mocha. Tại đây, cây cà phê bắt đầu được canh tác và buôn bán. Nhờ các tuyến thương mại của người Ả Rập, cà phê lan khắp Trung Đông và đến châu Âu vào thế kỷ XVII, trước khi trở thành thức uống phổ biến trên toàn thế giới.
2. Nước này hiện là quốc gia sản xuất nhiều cà phê nhất thế giới?
Theo Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong niên vụ 2024–2025, Brazil là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất, chiếm gần 37% sản lượng toàn cầu. Việt Nam đứng thứ hai với khoảng 17%. Theo sau là Colombia, Indonesia, Ethiopia, Uganda, Ấn Độ…
Như vậy, Ethiopia hiện xếp thứ 5 trong các nước sản xuất cà phê nhiều nhất thế giới.
3. Tại đất nước này, nghi lễ pha cà phê truyền thống được coi là:
Năm 2010, UNESCO công nhận nghi lễ pha cà phê của Ethiopia là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Nghi lễ này vượt xa việc chuẩn bị một thức uống, mà được xem như biểu tượng của lòng hiếu khách và sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng, gia đình và bạn bè.
Trong nghi thức, hạt cà phê được rang tại chỗ, sau đó giã thủ công và đun trong chiếc ấm đất truyền thống. Cà phê thường được rót thành nhiều lượt, phổ biến nhất là ba vòng. Nghi lễ có thể diễn ra trong những sự kiện quan trọng cũng như trong sinh hoạt thường nhật, thể hiện vị trí đặc biệt của cà phê trong đời sống văn hóa Ethiopia.
4. Việt Nam sản xuất loại cà phê nào nhiều nhất thế giới?
Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), mỗi năm, Việt Nam sản xuất khoảng 27-30 triệu bao cà phê Robusta, đóng góp khoảng 40% tổng sản lượng toàn cầu.
5. Nước nào hiện nhập khẩu nhiều cà phê nhất từ Việt Nam?
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong những tháng đầu năm 2025, Đức tiếp tục là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chi 628 triệu USD - tăng gần 98% so với cùng kỳ và chiếm 16,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê. Sau Đức là Italy, Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật Bản và Nga.
6. Ngày Quốc tế Cà phê được tổ chức vào ngày nào hằng năm?
Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) chọn ngày 1/10 làm Ngày Quốc tế Cà phê để tôn vinh người trồng, người rang xay và người thưởng thức cà phê trên toàn thế giới.
