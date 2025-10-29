1. Thế giới đang ở năm 2025 nhưng đất nước nào hiện đã là năm 2082?
-
Slovakia
0%
- Hungary0%
- Nepal0%
- Ethiopia0%Chính xác
Người Nepal sử dụng lịch Bikram Sambat (BS). Đây là một hệ thống lịch Hindu, tính tháng theo chu kỳ của mặt trăng và được điều chỉnh để khớp năm mặt trời, do vua Bikramaditya khởi xướng. Lịch được dùng chính thức ở Nepal và một số vùng của Ấn Độ.
Lịch Bikram Sambat sớm hơn lịch dương khoảng 56-57 năm. Vì thế, khi thế giới đang ở năm 2025, người Nepal đã sống trong năm 2082.
Nhiều tài liệu ghi chép, người Nepal vẫn sử dụng lịch dương (Gregorian), nhưng trong đời sống hàng ngày, lịch Bikram Sambat mới là công cụ quen thuộc, được ghi song song trên lịch và giấy tờ hành chính để người dân dễ theo dõi.
2. Theo lịch này, năm mới thường rơi vào tháng mấy dương lịch?
-
Tháng 1
0%
- Tháng 20%
- Tháng 30%
- Tháng 40%Chính xác
Lịch Bikram Sambat gồm 12 tháng, năm mới bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 dương lịch, gọi là tháng Baishakh. Lễ hội mừng năm mới theo lịch riêng của Nepal có tên là Bisket Jatra. Lễ hội này diễn ra trong 9 ngày tại Bhaktapur, Dahabasi, Tokha và nhiều nơi khác ở Nepal với những nghi lễ và hoạt động sôi nổi.
3. Quốc kỳ nước này hình tứ giác, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Nepal là nước duy nhất có quốc kỳ không phải tứ giác. Cờ Nepal tạo thành bởi hai tam giác xếp chồng lên nhau, hình phía trên có biểu tượng Mặt trặng, phía dưới có biểu tượng Mặt trời.
Cờ Nepal có ba màu chính, trong đó màu đỏ đại diện cho sự dũng cảm, màu xanh tượng trưng cho hòa bình, hợp tác, màu trắng thẻ hiện sự thuần khiết.
4. Đất nước này nổi tiếng với đỉnh núi nào?
-
K2
0%
- Cook0%
- Everest0%
- Phú Sĩ0%Chính xác
Đỉnh Everest là một trong những đỉnh núi cao nhất thế giới, với độ cao gần 9.000m so với mực nước biển. Everest nằm ở biên giới Nepal - Trung Quốc thuộc dãy Himalaya.
Ngoài đỉnh Everest, Lhotse cũng là ngon núi cao top đầu thế giới với chiều cao khoảng 8.500m. Ngọn núi này cũng nằm ở biên giới Nepal - Trung Quốc thuộc dãy Himalaya, rất gần đỉnh Everest.
Vì vậy, hai hình tam giác trên quốc kỳ Nepal còn được cho là hình ảnh tượng trưng của hai đỉnh núi này.
5. Trong lịch sử, Nepal không trở thành thuộc địa của Anh phần lớn nhờ địa hình vùng núi phức tạp, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Vào thời kỳ cực thịnh, đế quốc Anh cai trị 1/5 dân số thế giới nhưng vẫn có một số quốc gia khó khuất phục, trong đó có Nepal.
Theo SCMP, sau chiến tranh Anh - Nepal (1814-1816), công ty Đông Ấn đại diện cho đế quốc Anh, kiểm soát khoảng 30% lãnh thổ Nepal nhưng đất nước này chưa bao giờ chịu sự kiểm soát hoàn toàn. Chính địa hình vùng núi phức tạp với những ngọn núi cao gần như bất khả xâm phạm đã cản trở Anh, giúp Nepal giữ được chủ quyền lãnh thổ.
- Sai
-
