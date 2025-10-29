Chính xác

Người Nepal sử dụng lịch Bikram Sambat (BS). Đây là một hệ thống lịch Hindu, tính tháng theo chu kỳ của mặt trăng và được điều chỉnh để khớp năm mặt trời, do vua Bikramaditya khởi xướng. Lịch được dùng chính thức ở Nepal và một số vùng của Ấn Độ.

Lịch Bikram Sambat sớm hơn lịch dương khoảng 56-57 năm. Vì thế, khi thế giới đang ở năm 2025, người Nepal đã sống trong năm 2082.

Nhiều tài liệu ghi chép, người Nepal vẫn sử dụng lịch dương (Gregorian), nhưng trong đời sống hàng ngày, lịch Bikram Sambat mới là công cụ quen thuộc, được ghi song song trên lịch và giấy tờ hành chính để người dân dễ theo dõi.