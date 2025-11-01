Chính xác

Vào năm 1958, người Nhật Bản sống chủ yếu dựa vào bánh mì trợ cấp. Để giúp mọi người có một loại thực phẩm tiện lợi mà không phụ thuộc nước ngoài, ông Momofuku Ando, người Nhật, đã phát minh ra món mì ăn liền.

Ông cũng là người đem lại thành công cho thương hiệu mì Nissin, một loại mì ăn liền vị gà và có thể chế biến dễ dàng ở bất cứ đâu. Trong cuốn tự truyện “Câu chuyện về sự ra đời của mì ăn liền” (2002), ông kể lại cảnh mình đi bộ trên đường phố Osaka sau khi Thế chiến thứ II kết thúc.

Nhìn thấy hàng dài người run rẩy trong giá lạnh chờ đợi một bát mì, trong bối cảnh Nhật Bản bị tàn phá và thiếu thốn lương thực trầm trọng, ông tự nhủ phải tạo ra một món mì rẻ, dễ chế biến, bảo quản được ở nhiệt độ thường.

Sau nhiều lần thử và thất bại, cuối cùng ông đã phát minh ra Chicken Ramen. Đây được coi là bước đột phá của ngành ẩm thực thế giới.