1. Đất nước nào là quê hương của mì tôm?
-
Mỹ
0%
- Nhật Bản0%
- Hàn Quốc0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Vào năm 1958, người Nhật Bản sống chủ yếu dựa vào bánh mì trợ cấp. Để giúp mọi người có một loại thực phẩm tiện lợi mà không phụ thuộc nước ngoài, ông Momofuku Ando, người Nhật, đã phát minh ra món mì ăn liền.
Ông cũng là người đem lại thành công cho thương hiệu mì Nissin, một loại mì ăn liền vị gà và có thể chế biến dễ dàng ở bất cứ đâu. Trong cuốn tự truyện “Câu chuyện về sự ra đời của mì ăn liền” (2002), ông kể lại cảnh mình đi bộ trên đường phố Osaka sau khi Thế chiến thứ II kết thúc.
Nhìn thấy hàng dài người run rẩy trong giá lạnh chờ đợi một bát mì, trong bối cảnh Nhật Bản bị tàn phá và thiếu thốn lương thực trầm trọng, ông tự nhủ phải tạo ra một món mì rẻ, dễ chế biến, bảo quản được ở nhiệt độ thường.
Sau nhiều lần thử và thất bại, cuối cùng ông đã phát minh ra Chicken Ramen. Đây được coi là bước đột phá của ngành ẩm thực thế giới.
2. Đất nước nào tiêu thụ mì tôm nhiều nhất thế giới?
-
Việt Nam
0%
- Nhật Bản0%
- Hàn Quốc0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Mặc dù Nhật Bản là nơi sinh ra mì ăn liền nhưng Trung Quốc mới là quốc gia tiêu thụ món ăn này nhiều nhất thế giới. Theo thông tin từ Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA), Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng quốc gia tiêu thụ mì ăn liền nhiều nhất vào năm 2024 với 43,8 tỷ gói.
3. Nước nào tiêu thụ mì tôm nhiều nhất Đông Nam Á?
-
Việt Nam
0%
- Indonesia0%
- Campuchia0%
- Philippines0%Chính xác
Indonesia là quốc gia tiêu thụ nhiều mì ăn liền nhất Đông Nam Á. Theo công bố của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới, năm 2024, nước này tiêu thụ gần 14,7 tỷ gói. Tính trên toàn thế giới, nước này đứng thứ hai về lượng mì ăn liền tiêu thụ, chỉ sau Trung Quốc.
4. Việt Nam đứng thứ mấy về tiêu thụ mì ăn liền?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Năm 2024, Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về tiêu thụ mì ăn liền với 8,14 tỷ gói. Tuy nhiên, nước ta lại có mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người cao nhất thế giới. Trung bình, một người Việt ăn 81 gói mì. Hàn Quốc đứng thứ hai với 79 gói. Xếp sau đó là các nước Thái Lan, Nepal, Indonesia…
5. Top 10 quốc gia dùng nhiều mì ăn liền đều ở châu Á?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người có xu hướng cao ở các nước châu Á vốn có văn hóa ăn mì truyền thống. Ngược lại, con số này ở nhiều nước châu Âu vẫn ở mức dưới 10 gói.
Top 10 quốc gia tiêu thụ mì ăn liền nhiều thế giới năm 2024 hầu hết ở châu Á, bao gồm: Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan.
Hai quốc gia còn lại trong top 10 là Mỹ (5,1 tỷ gói) và Nigeria (2,5 tỷ gói).
- Sai
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý thế giới
-
mì tôm
Tin nổi bật
- 2
- Indonesia
- Nhật Bản
- Nhật Bản