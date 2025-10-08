Gửi thắc mắc đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Huỳnh Thịnh cho biết, năm 2019, bố mẹ ông làm thủ tục tách thửa 300m² đất và chuyển 100m² đất nông nghiệp sang đất ở để chia cho các con.

Tuy nhiên, khi ký hồ sơ, gia đình không được hướng dẫn về vị trí phần đất chuyển mục đích. Khi nhận sổ đỏ, gia đình bất ngờ phát hiện phần đất ở lại là một dải đất nằm vắt ngang mặt tiền của toàn bộ khu đất. Vị trí bất hợp lý này khiến việc xây dựng nhà ở và sử dụng đất gặp nhiều vướng mắc.

"Gia đình tôi rất băn khoăn không biết có thể làm thủ tục xin điều chỉnh lại vị trí phần đất ở vào phía trong cho đúng với nhu cầu sử dụng thực tế được không?", ông Thịnh bày tỏ.

Ảnh minh hoạ.

Về trường hợp này, Bộ NN&MT cho biết, dù thông tin phản ánh chưa đầy đủ, nhưng có thể xác định nguyên tắc xử lý chung.

Theo đó, nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) đã cấp thể hiện vị trí đất ở khác với hiện trạng sử dụng tại thời điểm xét duyệt hồ sơ, đây là trường hợp cấp GCN không đúng quy định pháp luật.

Pháp luật đất đai hiện hành không quy định việc phải xác định vị trí cụ thể của phần đất ở trong một thửa đất lớn có cả vườn, ao. Việc xác định phải dựa trên tình hình sử dụng thực tế và phải hợp lý.

Theo Điều 152 Luật Đất đai năm 2024, trường hợp GCN đã cấp có sai sót về thông tin, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục đính chính hoặc thu hồi GCN đã cấp để cấp lại GCN mới.

Bộ NN&MT nhấn mạnh, việc này không phải là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bởi nó không làm thay đổi loại đất mà chỉ điều chỉnh lại thông tin trên GCN cho đúng với thực tế và quy định.

Bộ NN&MT khuyến nghị ông Thịnh và những người dân gặp phải trường hợp tương tự cần liên hệ trực tiếp Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để nộp hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai 2024.