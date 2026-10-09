Muốn tách 100m2 đất phía trong để chuyển nhượng cho nhà bên cạnh nhưng không có lối đi, người dân băn khoăn liệu quy định tách thửa có hạn chế quyền chuyển nhượng đất.

Ông N.A. cho biết ông đang sở hữu thửa đất với diện tích 200m2 (5x40 m), có một mặt giáp đường giao thông, 3 mặt còn lại giáp với các hộ khác. Hiện nay, gia đình ông A. có nhu cầu tách 100m2 phía trong cùng để chuyển nhượng cho nhà bên cạnh.

Theo ông A., phần đất này nằm ở phía trong nên không có lối đi, đường đi. Ông A. cho rằng theo quy định của pháp luật, người sử dụng đất có quyền được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ông A. băn khoăn quy định tách thửa hiện nay có làm hạn chế quyền đó của người sử dụng đất không và gia đình ông cần làm những thủ tục như thế nào.

Nhiều người dân băn khoăn vấn đề đất phía trong không có lối đi, có được tách thửa để bán. Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Liên quan tới vấn đề này, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định việc tách thửa đất, hợp thửa đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều 220 Luật Đất đai phải bảo đảm có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng.

Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi khi thực hiện tách thửa đất, hợp thửa đất không bắt buộc phải chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích làm lối đi đó.

Khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai quy định các thửa đất sau khi tách phải bảo đảm diện tích tối thiểu đối với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh; trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu phải đồng thời hợp thửa với thửa đất liền kề.

Khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai giao UBND cấp tỉnh căn cứ quy định của Luật Đất đai, quy định khác của pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất.

Ngoài điều kiện về lối đi, việc tách thửa còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 220 Luật Đất đai và quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất, trong đó có điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất sau khi tách.

Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất được pháp luật bảo hộ nhưng việc thực hiện quyền này phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 45, Điều 220 Luật Đất đai và pháp luật có liên quan.

Quy định về diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất và lối đi khi tách thửa là điều kiện thực hiện quyền nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận thửa đất, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, yêu cầu quản lý đất đai, quy hoạch và hạ tầng; không phải là việc hạn chế quyền chuyển nhượng trái quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin để ông A. biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nơi có đất để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa, đăng ký biến động theo quy định.

Được công nhận quyền sử dụng đất, xã vẫn từ chối cấp sổ đỏ Một công dân cho biết, thửa đất của gia đình được UBND TP (cũ) giải quyết tranh chấp đất đai, trong đó công nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, gia đình làm thủ tục thì xã lại từ chối cấp sổ đỏ.



