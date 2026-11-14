Do tuổi cao, sức yếu, không thể trực tiếp canh tác hơn 13.000m² đất thuê trả tiền hằng năm, ông B. muốn chuyển lại cho con cháu tiếp tục sử dụng. Pháp luật quy định thế nào về trường hợp này?

Ông B. có phần đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng. Năm 2025, ông B. thực hiện cấp đổi quyền sử dụng đất và được cán bộ địa chính xác định nguồn gốc đất khai phá bị vượt hạn mức, phải chuyển sang thuê đất.

Theo ông B., phần diện tích vượt hạn mức là 13.821,1m², mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm khác (HNK); thời hạn sử dụng đất đến ngày 1/6/2059; nguồn gốc: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Ông B. cho biết, do hiện nay tuổi cao sức yếu nên không thể canh tác hết diện tích đất trên, do đó, ông B. muốn chuyển lại cho con, cháu tiếp tục thuê một phần hoặc toàn bộ diện tích đất trên.

Tuy nhiên, ông B. băn khoăn việc chuyển giao này có được pháp luật cho phép hay không. Nếu được, ông cần thực hiện những thủ tục gì và chuẩn bị các giấy tờ nào?

Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Trả lời băn khoăn của ông B., Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trường hợp cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm có các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất quy định tại Điều 26 và Điều 31 của Luật này.

Đáng chú ý, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 46 của Luật này.

Người mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được tiếp tục thuê đất theo mục đích đã được xác định và thời hạn sử dụng đất còn lại theo mục đích đã được xác định; được kế thừa các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Đồng thời, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm có quyền để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm cũng được phép cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, cho thuê lại quyền thuê trong hợp đồng thuê đất; thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

Đồng thời, được góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất với tổ chức, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nhận góp vốn bằng tài sản được nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định trong thời hạn còn lại".

Từ các căn cứ nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông B. liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện (theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai).