Một gia đình có đất nông nghiệp nằm trong diện thu hồi để làm đường. Chủ hộ băn khoăn liệu con trai ông, người trực tiếp canh tác trên diện tích đất này, có được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp?

Ông P. cho biết năm 2023, ông sang nhượng 2.626m2 đất nông nghiệp cho các con canh tác sản xuất. Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên ông và vợ. Hiện nay, mảnh đất được Nhà nước thu hồi để làm đường.

Theo ông P., vợ chồng ông một người hưởng lương hưu, một người đang tham gia BHXH. Tuy nhiên, con của ông P. (SN 2005) không tham gia BHXH, là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

Ông P. băn khoăn, trong trường hợp này, con ông có được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm hay không?

Theo Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất đã được nêu tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, hỗ trợ bằng tiền không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 176 của Luật này đối với các đối tượng sau đây:

Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp do được nhà nước giao, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, được công nhận quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất không có đất để bồi thường và đã được bồi thường bằng tiền;

Thứ hai, cá nhân thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường và đã được bồi thường bằng tiền.

Cũng theo Bộ NN&MT, khoản 1, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 của Luật Đất đai là cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó và không thuộc các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Thứ hai, người hưởng lương hưu; thứ ba, người nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng; thứ tư, người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Bộ cũng cho biết hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 của Luật Đất đai là hộ đang sử dụng đất nông nghiệp có ít nhất một thành viên có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó (bao gồm cả thành viên phát sinh sau thời điểm sử dụng đất nông nghiệp) tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

Theo Bộ NN&MT, do đây là vụ việc cụ thể, không rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, không rõ người sử dụng đất có phải là hộ gia đình hay không và không có hồ sơ, tài liệu kèm theo nên Bộ đề nghị ông P. nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được giải quyết theo thẩm quyền.