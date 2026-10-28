Người dân băn khoăn trường hợp chồng đứng tên đất ruộng nhưng có lương hưu, khi nhà nước thu hồi đất thì vợ - người trực tiếp canh tác trên thửa đất đó, có được hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Theo phản ánh của bà H., ông A. đứng tên Giấy chứng nhận thửa đất LUC (đất chuyên trồng lúa) bị thu hồi. Tại thời điểm lập phương án thu hồi đất, ông A. đang hưởng lương hưu, trong khi đó, vợ ông A. cùng hộ khẩu và trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên thửa ruộng này.

Bà H. băn khoăn, trường hợp của hộ gia đình ông A có được hưởng khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm hay không?

Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Liên quan tới vướng mắc nêu trên, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 176 của Luật này.

Các đối tượng được hỗ trợ gồm hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp do được nhà nước giao, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, được công nhận quyền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất không có đất để bồi thường và đã được bồi thường bằng tiền; cá nhân thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường và đã được bồi thường bằng tiền.

Cục Quản lý đất đai cũng dẫn khoản 1, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 của Luật Đất đai) là cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó và không thuộc các trường hợp hợp loại trừ như sau:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Thứ hai, người hưởng lương hưu; thứ ba, người nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng; thứ tư, người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 của Luật Đất đai) là hộ đang sử dụng đất nông nghiệp có ít nhất một thành viên có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó (bao gồm cả thành viên phát sinh sau thời điểm sử dụng đất nông nghiệp) tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và không thuộc các trường hợp loại trừ nêu trên.

Theo Cục Quản lý đất đai, đây là vụ việc cụ thể, không rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, không có hồ sơ, tài liệu kèm theo nên Cục đề nghị bà H. nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được giải quyết theo thẩm quyền.