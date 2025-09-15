Thế Giới Di Động (TGDĐ) khởi động chương trình đặt hàng trước cho thế hệ iPhone mới, mang đến cho khách hàng không chỉ cơ hội sở hữu sớm mà còn là một "cơn mưa" quà tặng và đặc quyền giá trị.

Lời cam kết “vàng”

Thấu hiểu sự mong chờ của khách hàng, Thế Giới Di Động đưa ra một cam kết chất lượng dịch vụ đầy ấn tượng: Giao trễ tặng ngay 1 triệu đồng.

Theo đó, TGDĐ cam kết về thời gian giao hàng dự kiến (sẽ được thông báo qua tin nhắn đến từng khách hàng). Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào, khách hàng sẽ được nhận ngay 1 triệu đồng.

Giải pháp tài chính thông minh

Rào cản về tài chính sẽ không còn là vấn đề khi bạn lựa chọn đặt trước iPhone thế hệ mới tại Thế Giới Di Động nhờ chính sách trả chậm dễ dàng 0% lãi suất. Chỉ cần trả trước từ 10% giá trị máy, khách hàng có thể thảnh thơi trả chậm phần còn lại trong 6 - 12 tháng với lãi suất 0%, áp dụng cho cả thẻ tín dụng và các công ty tài chính uy tín.

TGDĐ đồng thời triển khai “Thu cũ giá cao - Trợ giá đến 3 triệu”. Khách hàng có cơ hội nâng cấp lên iPhone mới nhờ chính sách định giá thiết bị cũ ở mức tốt nhất thị trường mà còn tặng thêm khoản trợ giá lên đến 3 triệu đồng.

TGDĐ cũng giảm thêm đến 2,5 triệu đồng dành cho khách hàng thực hiện thanh toán qua các thẻ ngân hàng và ví điện tử đối tác.

Hệ sinh thái ưu đãi - Tiết kiệm tối đa khi mua kèm

Để hoàn thiện trải nghiệm đỉnh cao của bạn với Apple, Thế Giới Di Động mang đến các gói ưu đãi độc quyền khi mua kèm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái:

- Giảm ngay 3.000.000đ khi mua kèm MacBook.

- Giảm ngay 2.000.000đ khi mua kèm iPad.

- Giảm ngay 600.000đ khi mua kèm Apple Watch.

- Giảm ngay 500.000đ khi mua kèm AirPods.

Bên cạnh các ưu đãi trực tiếp, mỗi suất đặt trước còn đi kèm những phần quà giá trị, giúp bạn tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị mới như tặng Phiếu mua hàng đến 500.000đ để mua sắm các sản phẩm phụ kiện khác (không áp dụng cho phụ kiện Apple); Tặng Phiếu mua hàng 200.000đ mua SIM MobiFone gói 6MWG125 6 tháng (tận hưởng 8GB data tốc độ cao mỗi ngày); Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng chỉ từ 990.000đ; Ưu đãi mua gói bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ; Hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí từ 3 nhà mạng lớn: Viettel, MobiFone, VinaPhone.

Các phiên bản màu sắc và dung lượng

Thế hệ iPhone mới nhất mang đến một dải màu sắc tinh tế cùng các tùy chọn bộ nhớ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng và cá tính của người dùng.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác.

Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

