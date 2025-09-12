Việt Nam nằm trong nhóm các nước mở bán iPhone 17 đầu tiên trên thế giới. Cửa hàng online của Apple liệt kê thời gian dự kiến giao hàng của từng model trong bộ tứ iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air.

Theo đó, thời gian giao hàng của các mẫu dao động từ 20/9 đến 13/10. iPhone 17 Pro Max bản màu cam dường như được săn đón nhất khi thời gian giao hàng muộn nhất, rơi vào khoảng 6/10 đến 13/10. Nếu đặt mua iPhone 17, iPhone 17 Pro (trừ bản màu cam) và iPhone Air, khách hàng có thể được nhận máy sớm hơn, từ 20/9.

Người mua iPhone 17 Pro Max phải chờ giao hàng lâu hơn các model khác. Ảnh: Du Lam

Năm nay, Apple có thêm bản dung lượng 2TB cho iPhone 17 Pro Max. Đây cũng là mẫu đắt nhất với giá bán lẻ 63,999 triệu đồng. Rẻ nhất là iPhone 17 bản tiêu chuẩn, bộ nhớ 256GB với giá 24,999 triệu đồng.

Các đại lý chính hãng của Apple tung ra chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn cho người mua. Chẳng hạn, CellphoneS triển khai chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa khoảng 5 triệu đồng, giảm thêm tới 2 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc ví điện tử liên kết.

Người dùng có thể chọn hình thức trả góp “3-Không” (0 đồng trả trước, 0% lãi suất, không phụ phí) trong 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng thành viên Smember được hưởng ưu đãi riêng và giảm giá phụ kiện khi mua kèm.

Bảng giá iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tại Việt Nam Bộ tứ iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max cho đặt trước từ ngày 12/9 và bán ra từ ngày 19/9 tại Việt Nam với giá thấp nhất 24,99 triệu đồng.

Trong khi đó, FPT Shop và F.Studio áp dụng chính sách trả góp 0% lãi suất, thu cũ đổi mới và giảm giá khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Khách hàng có thể đặt cọc một khoản nhỏ để giữ suất nhận hàng sớm.

Một số hệ thống bán lẻ khác như Di Động Việt, Minh Tuấn Mobile hay Viettel Store cũng triển khai chương trình đặt trước trong cùng khung thời gian. Chính sách phổ biến gồm thu cũ đổi mới, hỗ trợ trả góp và ưu đãi thanh toán qua ngân hàng hoặc ví điện tử.

Thế Giới Di Động cho biết nhận được 80.000 lượt đặt cọc trong chưa đầy 1 giờ, Hoàng Hà Mobile nhận 9.896 đơn đặt trước iPhone 17 và iPhone Air chỉ sau 10 phút mở đăng ký, còn ShopDunk nhận 9.539 khách đăng ký sau 15 phút.

Việc iPhone 17 Pro Max được ưa chuộng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Chia sẻ với VietNamNet một ngày trước, ông Xuan Chiew, nhà phân tích cấp cao tại Omdia, nhận định người dùng Việt “ưu ái bất thường” với các mẫu iPhone cao cấp. Model Pro Max chiếm gần một nửa tổng lượng iPhone xuất xưởng trong nước nửa đầu năm 2025.