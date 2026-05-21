Xác định mô hình tối ưu cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Ông Lương Trí Thìn - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh chia sẻ quan điểm: “Mọi mô hình kinh doanh đều có giới hạn, một doanh nghiệp chỉ phát triển dự án và bán sản phẩm sẽ luôn bị giới hạn bởi chu kỳ. Nhưng những tập đoàn lớn trên thế giới họ không chỉ tạo ra tài sản, mà kiểm soát dòng vốn, sở hữu hệ thống tài sản, vận hành những nền tảng tạo ra dòng tiền trong hàng chục năm và xây dựng những định chế có khả năng trường tồn qua nhiều thế hệ”.

Theo ông Lương Trí Thìn, dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, các trung tâm tài chính mới đang hình thành. Chuỗi cung ứng, hạ tầng, logistics, năng lượng, dữ liệu và bất động sản,… đang trở thành những tài sản chiến lược của kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh đó, nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi chính mô hình tăng trưởng của mình.

Lãnh đạo Đất Xanh xác định, chiến lược tái cấu trúc lần này nhằm mở rộng năng lực phát triển, chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp bất động sản truyền thống sang tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu. Mục tiêu của việc chuyển đổi là giúp Bluemarq Group nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng khả năng hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Bluemarq Group được định vị với khát vọng xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản theo chuẩn quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào dòng chảy đầu tư toàn cầu.

Theo số liệu công bố của Đất Xanh, Bluemarq Group hiện có tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 38.100 tỷ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỷ đồng, cùng đội ngũ hơn 4.500 nhân sự. Thương hiệu Dat Xanh thuộc hệ sinh thái Bluemarq Group được thừa hưởng nền tảng kinh doanh và tiếp tục dẫn dắt vận hành mạng lưới gần 100 công ty và chi nhánh dịch vụ bất động sản trên toàn quốc.

Hệ sinh thái mới của Bluemarq Group sẽ được xây dựng trên bốn nền tảng hoạt động chuyên biệt:

Bluemarq Investment: đóng vai trò nền tảng đầu tư, huy động vốn và kết nối nguồn lực tài chính chiến lược;

Bluemarq Development: đảm nhiệm vai trò phát triển bất động sản;

Bluemarq Asset Management: chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác tài sản;

Dat Xanh: tiếp tục giữ vai trò thương hiệu dịch vụ bất động sản chủ lực.

Mô hình này được xây dựng theo định hướng phát triển đồng bộ giữa đầu tư, thu hút vốn, phát triển, vận hành và dịch vụ, nhằm hướng tới nguồn doanh thu định kỳ có khả năng vận hành linh hoạt, tối ưu hiệu quả vốn và mở rộng các nguồn thu bền vững trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động trụ cột là phát triển dự án, Bluemarq Group còn hướng đến xây dựng các nền tảng đầu tư tài sản dài hạn và khai thác tối ưu vận hành theo chuẩn quốc tế. Với chiến lược mới này, Bluemarq Group xem kỷ luật, vận hành xuất sắc và minh bạch là giá trị cốt lõi để tối ưu sự hợp tác vốn của thị trường.

Trong cấu trúc mới, Dat Xanh tiếp tục được duy trì như một thương hiệu dịch vụ bất động sản độc lập, kế thừa sự nhận diện, hệ thống phân phối và những giá trị đã được xây dựng trong hơn 20 năm qua.

Bộ nhận diện thương hiệu mang tư duy toàn cầu

Thương hiệu Bluemarq được xây dựng từ hai yếu tố “Blue” và “Marq”:

Mô hình hoạt động của Bluemarq Group

“Blue” đại diện cho sự chuyên nghiệp, tin cậy, tính kỷ luật và tư duy toàn cầu - những giá trị thường gắn liền với các định chế tài chính và tổ chức đầu tư quốc tế. “Marq” gợi liên tưởng đến dấu ấn khác biệt, sự dẫn đầu và giá trị được khẳng định theo thời gian.

Logo Bluemarq sử dụng sắc xanh dương đậm kết hợp vàng ánh kim, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, ổn định và định hướng phát triển dài hạn. Thiết kế typography hiện đại với điểm nhấn ở ký tự “Q” đại diện cho tinh thần chất lượng, khác biệt và khát vọng không ngừng tìm kiếm những chuẩn mực phát triển mới.

Sự kiện công bố chiến lược và nhận diện thương hiệu mới không chỉ đánh dấu một thay đổi về thương hiệu, mà mở ra một hành trình phát triển mới của doanh nghiệp, hành trình hướng đến việc xây dựng một nền tảng đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản mang tầm vóc toàn cầu.

(Nguồn: Đất Xanh Group)