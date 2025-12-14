Sáng 14/12, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2015-2025) và công bố thành lập Trung tâm Phát triển nhân lực số Việt Nam.

Đề xuất nhiều kiến nghị từ đổi mới tư duy đến các giải pháp chính sách

TS. Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam - cho biết từ khi thành lập đến nay, hiệp hội với sự hội tụ của các nhà khoa học, nhà lãnh đạo và nguyên lãnh đạo ở nhiều cấp, nhiều ngành đã nghiên cứu về hành chính trên các góc độ: thể chế, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, hiện đại hóa nền hành chính.

Quá trình hoạt động nghiên cứu, hiệp hội đã bám sát các chủ trương của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức, đề xuất nhiều kiến nghị - từ đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức đến các giải pháp gắn với xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách - góp phần xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, hiệu quả, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham khảo, ghi nhận, đánh giá cao.

TS. Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam. Ảnh: V.Đ

Hiệp hội tập trung vào nghiên cứu khoa học hành chính; phản biện, kiến nghị và hỗ trợ tư vấn; đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hành chính; hợp tác và trao đổi kinh nghiệm; hoạt động thông tin và cung cấp dịch vụ công, góp phần xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Hiện nay, hiệp hội có 469 hội viên cá nhân và 9 hội viên tổ chức. Hiệp hội đã thành lập Hội đồng cố vấn, tư vấn và Hội đồng Khoa học với thành viên chủ yếu là các nguyên bộ trưởng, nguyên thứ trưởng.

Với thông điệp “Liên kết, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, cống hiến”, trong quá trình hoạt động, các hội viên hiệp hội luôn đoàn kết, tâm huyết, đổi mới sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học; tư vấn quản trị hành chính; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; hợp tác quốc tế và các hoạt động chính trị - xã hội khác.

Hiệp hội có các nghiên cứu, đề xuất về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp giữa Trung ương và địa phương; nâng lương tối thiểu… Các nghiên cứu này được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham khảo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền 2 cấp; hoạch định chính sách, chiến lược phát triển.

Phát huy vai trò tư vấn, phản biện, hoàn thiện thể chế

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long ghi nhận, trải qua 10 năm hoạt động, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong nghiên cứu, đề xuất chính sách; góp phần vào công cuộc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân trên cơ sở quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Trong quá trình hoạt động, hiệp hội luôn tuân thủ quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục tiêu trong điều lệ; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ hội viên; xây dựng môi trường sinh hoạt học thuật nghiêm túc, hiệu quả; bảo đảm hoạt động minh bạch, chuẩn mực.

Ghi nhận thành tích xuất sắc đột xuất của hiệp hội trong việc góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế nhà nước, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Thủ tướng đã tặng bằng khen cho hiệp hội. Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam và TS. Trần Anh Tuấn cũng vinh dự được đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao. Ảnh: V.Đ

Đây chính là nền tảng quan trọng để hiệp hội phát huy vai trò tư vấn, phản biện, tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế hành chính Nhà nước trong suốt 10 năm qua.

“Bộ Nội vụ trân trọng ghi nhận tinh thần hành động và tính chủ động, trách nhiệm của hiệp hội thông qua các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, phản biện khoa học; góp phần bổ sung luận cứ và gợi mở giải pháp tổ chức thực hiện sát thực tiễn, khả thi, có tính lan tỏa, đồng thuận cao” - Thứ trưởng Trương Hải Long nói.

Thứ trưởng Nội vụ mong muốn hiệp hội tiếp tục tham gia với Bộ Nội vụ, phát huy tinh thần phản biện xây dựng, thẳng thắn, khoa học và trách nhiệm; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, nhất là đội ngũ nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học hành chính; đẩy mạnh tham gia xây dựng thể chế, thực hiện các đề án, đề tài và nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước đặt hàng.

Hiệp hội tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất phát triển lĩnh vực khoa học hành chính; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Hiệp hội ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính

Nhân dịp này, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã công bố thành lập Trung tâm Phát triển nhân lực số Việt Nam. Hiệp hội cũng ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực số cho cán bộ khu vực công và khu vực doanh nghiệp. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.