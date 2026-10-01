Trải qua 35 năm, Công đoàn Petrovietnam không chỉ khẳng định vai trò đại diện, chăm lo quyền lợi cho hơn 5 vạn lao động mà còn khơi dậy mạnh mẽ phong trào sáng kiến, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phần thưởng cao quý cho một hành trình 35 năm

Ngày 1/10/2026, Petrovietnam thông tin Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động cho 6 tập thể, cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; trong đó Công đoàn Petrovietnam được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phần thưởng đến vào một thời điểm đặc biệt: kỷ niệm 35 năm thành lập Công đoàn Petrovietnam (16/12/1991-16/12/2026) và 65 năm Ngày truyền thống Petrovietnam (27/11/1961-27/11/2026). Theo Petrovietnam, đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của tổ chức Công đoàn trong quá trình xây dựng, phát triển; đồng hành cùng Tập đoàn và người lao động; góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Công đoàn Petrovietnam ấn nút hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031

35 năm của Công đoàn Petrovietnam cũng là chặng đường ngành dầu khí Việt Nam trải qua những bước chuyển mạnh mẽ về quy mô, công nghệ, lĩnh vực hoạt động và vị thế. Từ những giàn khoan giữa biển khơi đến nhà máy lọc dầu, công trình khí - điện, các dự án năng lượng trọng điểm, phía sau hoạt động sản xuất là đội ngũ hàng vạn kỹ sư, công nhân, người lao động. Công đoàn hiện diện ở đó không chỉ để tổ chức phong trào mà ngày càng thể hiện rõ vai trò đại diện, kết nối và đồng hành.

Ngay trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đầy biến động, từ giá dầu giảm sâu đến đại dịch Covid-19, các cấp công đoàn đã cùng hơn 5 vạn người lao động vượt qua những khó khăn chưa từng có, xây dựng đội ngũ lao động trình độ cao, từng bước làm chủ các hoạt động dầu khí trong và ngoài nước.

Đến năm 2025, khi gặp mặt người lao động tiêu biểu của Petrovietnam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục đề nghị tổ chức Công đoàn phát huy tinh thần nhiệt huyết, vì người lao động, đồng hành với doanh nghiệp vì mục tiêu chung.

Từ chăm lo người lao động đến tạo động lực cho sản xuất

Một dấu ấn xuyên suốt của Công đoàn Petrovietnam là hoạt động công đoàn được đặt trong mối quan hệ hữu cơ giữa quyền lợi người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Điều đó được thể hiện bằng những việc cụ thể: đối thoại về việc làm, tiền lương, phúc lợi và điều kiện lao động; thăm hỏi người lao động gặp khó khăn; hỗ trợ người bị tai nạn lao động; chăm lo đời sống tại các công trình, nhà máy, giàn khoan; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, “Cảm ơn người lao động”, chương trình “Mái ấm Công đoàn”...

Qua nhiều năm triển khai Tháng Công nhân, hàng trăm tỷ đồng đã được hỗ trợ người lao động khó khăn, hàng chục căn nhà Mái ấm Công đoàn được xây dựng; hơn 700 người lao động dầu khí tiêu biểu được tuyên dương.

Chăm lo, vì thế, không chỉ là hỗ trợ khi đoàn viên gặp khó khăn. Quan trọng hơn là tạo ra môi trường để người lao động được làm việc an toàn, được ghi nhận và có cơ hội phát huy năng lực.

Ở chiều ngược lại, chính người lao động trở thành nguồn lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Một trong những minh chứng rõ nét nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Các phong trào đã tạo ra 19 đề tài, 850 sáng kiến, 911 giải pháp và 1.290 ý tưởng trên nhiều lĩnh vực từ khoa học - công nghệ, kỹ thuật đến quản trị, chuyển đổi số, an toàn - môi trường và cải tiến sản xuất.

Đó cũng là cách Công đoàn chuyển từ việc chỉ “chăm lo cho người lao động” sang khơi dậy năng lực của người lao động, biến trí tuệ, kinh nghiệm và sáng kiến từ công trường, nhà máy, giàn khoan thành giá trị cho doanh nghiệp.

Cùng Petrovietnam “giữ lửa” và kiến tạo năng lượng quốc gia

Bước sang giai đoạn mới, yêu cầu đối với tổ chức Công đoàn cũng thay đổi khi Petrovietnam chuyển mình từ doanh nghiệp dầu khí thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đứng trước những yêu cầu mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh.

Năm 2026, Công đoàn Petrovietnam đã phát động phong trào “Sáng tạo Petrovietnam - Tiên phong - Bứt phá - Hiệu quả”, đặt mục tiêu có ít nhất 1.100 đề tài, sáng kiến, ý tưởng và giải pháp. Đây chính là một hướng đi cho thấy hoạt động Công đoàn đang ngày càng gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển của Tập đoàn.

Huân chương Lao động hạng Nhất, vừa là sự ghi nhận một hành trình, vừa mở ra một hành trình mới. Như Petrovietnam nhấn mạnh, phần thưởng là động lực để Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và người lao động; khuyến khích sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, cùng Tập đoàn “giữ lửa di sản và kiến tạo năng lượng quốc gia”.

Thành Hưng