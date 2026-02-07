Chuỗi hoạt động cộng đồng trong chiến dịch “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” do Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khởi xướng, với sự đồng hành và phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB TW MTTQVN), đã lan tỏa không khí Tết gắn kết đến người dân tại 17 tỉnh thành trên cả nước, mang đến những khoảnh khắc đón Tết ấm áp, sẻ chia và đậm đà bản sắc văn hóa Việt.

Mang thông điệp “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền”, chiến dịch được Sabeco triển khai với mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của Tết cổ truyền, đồng thời kết nối những sắc thái văn hóa đặc trưng của từng vùng miền thành một trải nghiệm Tết chung, nơi mỗi người dân đều có thể cảm nhận được sự gắn bó, thuộc về và niềm vui sum vầy. Đây cũng là năm đầu tiên Sabeco phát triển chương trình Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Mâm cỗ Tết từ phần thi của người dân tỉnh Nghệ An

Sau hơn một tháng triển khai, chiến dịch đã tổ chức 3 sự kiện cộng đồng quy mô lớn với những không gian Tết mở, thu hút hàng chục nghìn người dân cùng gặp gỡ, trải nghiệm văn hóa và hòa mình vào không khí Tết chung. Song song đó, Sabeco cùng UB TW MTTQVN đã phối hợp trao tặng 6.700 phần quà mang thông điệp “Chung vị Tết Việt” đến bộ đội biên phòng và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, góp phần mang đến một mùa Tết trọn vẹn và ấm áp hơn cho lực lượng tuyến đầu và những gia đình chưa có điều kiện đón Tết đủ đầy.

Quan trọng hơn cả những con số, chiến dịch đã chạm đến cảm xúc của cộng đồng địa phương khắp ba miền Bắc - Trung - Nam khi mỗi hoạt động, mỗi không gian Tết được tái hiện đều phản ánh nét văn hóa đặc trưng của từng vùng đất. Từ đó, giúp người dân thêm tự hào về bản sắc quê hương, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự kết nối bền chặt giữa các vùng miền trên dải đất hình chữ S trong dịp Tết đến Xuân về.

Người dân vui mừng khi nhận được các phần quà Tết ý nghĩa từ chương trình

Ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco cho biết, thành công của chiến dịch “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” không chỉ được đo bằng quy mô hay số lượng, mà còn ở những cảm xúc đặc biệt đến từ niềm vui, sự đoàn kết sẻ chia và niềm tự hào dân tộc mà Sabeco đã góp phần lan tỏa đến cộng đồng trên khắp cả nước.

“Suốt 150 năm qua, Sabeco đã đồng hành cùng người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước vào mỗi dịp Tết đến và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đóng góp cho xã hội bằng những chương trình ý nghĩa, thiết thực, để tất cả mọi người có thể gắn kết và vươn cao cùng nhau”, ông Lester chia sẻ.

Ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco trao quà cho người dân tỉnh Đắk Lắk

Bốn điểm cuối cùng trên hành trình ý nghĩa của chiến dịch “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” sẽ diễn ra vào ngày 8/2 tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lào Cai và Tuyên Quang, khép lại chặng đường lan tỏa tinh thần Tết gắn kết đến với lực lượng tuyến đầu và người dân địa phương trong dịp năm mới. Bên cạnh đó, hoạt động gắn kết cộng đồng #ChungViTetViet trên các nền tảng mạng xã hội vẫn sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 25/2/2026, để mọi người có cơ hội chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng giàu cảm xúc trong thời khắc đón chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những câu chuyện và hình ảnh đón Tết được người dân mọi miền chia sẻ sẽ góp phần tạo nên một “bức tranh Tết Việt” đa sắc, nơi sự khác biệt vùng miền được tôn vinh trong một niềm vui chung.

Các hoạt động của chiến dịch không chỉ tạo cầu nối gắn kết người dân Việt Nam trong dịp Tết, mà còn tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ của Sabeco trong việc kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa và góp phần xây dựng một xã hội gắn kết hơn.