Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, lần thứ XIII, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở đạt những kết quả tích cực.

Năm 2023: Phát triển 858.886 đoàn viên, 3.296 công đoàn cơ sở, đạt 53,55%

Năm 2023, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Kế hoạch số 135/KH-TLĐ ngày 24/9/2021 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023, Tổng Liên đoàn đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2023 cả nước tăng thêm 1.600.000 đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên và xác định “Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện tốt công tác đoàn viên”.

Năm 2024: Phát triển 1.230.459 đoàn viên, 10.976 công đoàn cơ sở, đạt 146,57%

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ năm, Ban Chỉ đạo Tổng Liên đoàn về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở đã có Báo cáo số 01/BC-BCĐ ngày 07/6/2024 về kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2024.

Trên cơ sở đó, tháng 7/2024 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-TLĐ về làm việc với cấp uỷ một số địa phương, ngành về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở năm 2024. Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thành lập 6 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm trưởng đoàn để làm việc với 30 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Năm 2025: Phát triển 856.540 đoàn viên, 3.647 công đoàn cơ sở, đạt 71,37%

Năm 2025 được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xác định là “Năm phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng vững mạnh”. Theo đó, ngay từ đầu năm, Đoàn Chủ tịch ban hành Kế hoạch số 185/KH-TLĐ 13/02/2025 về việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở năm 2025, với chỉ tiêu: Phát triển thực tăng 1.650.000 đoàn viên; thành lập công đoàn cơ sở ở hầu hết các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, chú trọng phát triển đoàn viên khu vực không có quan hệ lao động.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó trọng tâm các giải pháp như: Tăng cường công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở; đổi mới toàn diện các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam; đầu tư mạnh mẽ nguồn lực để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở phải gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp cơ sở.

Cũng trong năm 2025, do phải thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhận thấy rằng chỉ tiêu đặt ra khó hoàn thành, ngày 22/10/2025 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-TLĐ về việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển thực tăng từ 1.650.000 đoàn viên năm 2025 giảm còn 1.200.000 đoàn viên năm 2025.

Khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng tổ chức vững mạnh

Nhìn chung, trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền, vận động người lao động từng bước đổi mới, nội dung hoạt động công đoàn được nâng cao, tạo sức lan tỏa và thu hút đoàn viên.

Mạng lưới công đoàn cơ sở tiếp tục được mở rộng, nhất là tại khu vực ngoài nhà nước và khu vực phi chính thức. Cùng với đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ cơ sở.

Những kết quả đạt được trong giai đoạn này đã khẳng định nỗ lực và quyết tâm của các cấp công đoàn trong việc xây dựng tổ chức vững mạnh, khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lan Chi