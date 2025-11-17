Cột mốc hợp tác chiến lược khởi động giai đoạn mới

Chiều 11/11, Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-vid và Công ty Cổ phần Địa ốc HC Land đã ký kết hợp tác phân phối dự án ROX Living Hồng Lĩnh (tên cũ là TNR Stars Hồng Lĩnh). Sự kiện đánh dấu giai đoạn phát triển mới của dự án với kỳ vọng tạo sức bật cho thị trường bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ.

Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-vid và Công ty Cổ phần Địa ốc HC Land ký hợp tác phân phối dự án ROX Living Hồng Lĩnh

Tham dự lễ ký kết có đại diện ROX Living - đơn vị phát triển dự án, Công ty Cổ phần Địa ốc HC Land và các đối tác như Haka Hub, T2 Land cùng gần 100 chuyên viên kinh doanh, khách mời và đối tác chiến lược.

Ngay sau chương trinh ký kết, ROX Living đã có buổi đào tạo chuyên sâu cho các đại lý chiến lược nhằm cập nhật thông tin sản phẩm, chính sách bán hàng và xu hướng thị trường cuối năm 2025.

Ông Lê Duy Khánh - Giám đốc kinh doanh và phát triển đại lý ROX Living

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Duy Khánh - Giám đốc Kinh doanh ROX Living cho biết: “Việc lựa chọn HC Land là đối tác chiến lược không chỉ dựa trên năng lực triển khai mạnh mẽ và mạng lưới khách hàng rộng khắp, mà còn là sự đồng hành về chiến lược phát triển lâu dài. Chúng tôi kỳ vọng ROX Living Hồng Lĩnh với đầy đủ yếu tố về pháp lý, hạ tầng và tiềm năng tăng giá bền vững sẽ trở thành điểm đến đầu tư mới của khu vực Hà Tĩnh”.

HC Land được biết đến là đơn vị phân phối chuyên nghiệp, từng triển khai thành công nhiều dự án tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Trung Bộ. Với kinh nghiệm vận hành, hệ thống bán hàng quy củ và chiến lược marketing bài bản, HC Land được kỳ vọng góp phần gia tăng sức hút và tính thanh khoản cho ROX Living Hồng Lĩnh trong giai đoạn mới.

Sự kiện hợp tác giữa ROX Living và HC Land không chỉ mở ra giai đoạn kinh doanh mới, mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một dự án biểu tượng tại Hà Tĩnh - nay được nâng tầm với nhận diện mới. Với nền tảng pháp lý vững chắc, sản phẩm hoàn thiện và chiến lược phát triển rõ ràng, ROX Living Hồng Lĩnh đang từng bước khẳng định vị thế.

Cơ hội đầu tư “3 trong 1”: Vừa ở, vừa kinh doanh, vừa cho thuê

Với vị trí chiến lược và khả năng khai thác linh hoạt, các dòng sản phẩm ở ROX Living Hồng Lĩnh được đánh giá cao nhờ mô hình “3 trong 1” - an cư, kinh doanh và cho thuê sinh lời.

Dự án ROX Living Hồng Lĩnh toạ lạc tại mặt đường Nguyễn Đổng Chi - trục “xương sống” của Hồng Lĩnh

Dự án tọa lạc trên trục đường Nguyễn Đổng Chi, tuyến phố thương mại sầm uất nhất Hồng Lĩnh. Nơi đây liền kề KCN Bắc Hồng Lĩnh hơn 300ha và cụm công nghiệp Nam Hồng nên thuận tiện cho việc đón hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân đang dịch chuyển về khu vực này.

Trên diện tích hơn 7,8ha, dự án hiện đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao sổ đỏ. ROX Living Hồng Lĩnh hướng đến hình mẫu khu đô thị hiện đại đầu tiên tại trung tâm Hà Tĩnh. Nhà phát triển ROX Living đã quy hoạch đồng bộ dự án với hệ thống tiện ích gồm công viên cảnh quan, trung tâm thương mại, trường mầm non và nhiều tiện ích nội khu hiện đại khác.

Ông Lê Xuân Hưng - Tổng Giám đốc HC Land phát biểu tại sự kiện

Ngay sau lễ ký kết, dự án chính thức mở bán giai đoạn đầu với nhiều ưu đãi hấp dẫn như: hỗ trợ vay 65% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 24 tháng, chiết khấu đặc biệt lên tới 9%. Với chính sách linh hoạt cùng nguồn cung giới hạn, ROX Living Hồng Lĩnh được kỳ vọng nhanh chóng thu hút dòng vốn của giới đầu tư và khách hàng an cư thực.

Lệ Thanh