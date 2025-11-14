Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á chuyển mục đích sử dụng gần 3ha đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học.

Khu đất này thuộc ô quy hoạch F1 phân khu H2-4 tại khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai cũ).

Theo quyết định, Công ty Tân Á được chuyển đổi khoảng 2,9ha đất nông nghiệp và cho thuê 0,06ha tại khu vực trên.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Dự án gồm ba khu chức năng. Trong đó, hai ô đất xây công trình thương mại dịch vụ thấp tầng (hơn 1ha) và trường học THPT (0,9ha) được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng năm. Khoảng 1ha còn lại dành xây dựng tòa chung cư, được giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Chủ sở hữu căn hộ được cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) theo thời hạn ổn định, lâu dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, thuê và nghĩa vụ tài chính về nhà xã hội.

Công ty Tân Á cần hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, tiến độ dự án và chuyển giao cho Nhà nước.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty Tân Á phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp chậm tiến độ tối đa 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, doanh nghiệp được xem xét gia hạn 24 tháng theo quy định.

“Hết thời hạn được gia hạn mà chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng quyết định này thì UBND thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại”, quyết định nêu rõ.