Hội thảo khoa học chủ đề “Đạo Phật với cách mạng Việt Nam” được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sáng nay.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Bình Minh

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất các quan điểm khoa học, tiếp tục tôn vinh và ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc trong hành trình 80 năm qua, trong đó có dấu ấn đặc biệt của Đạo Phật đối với công cuộc kháng chiến - kiến quốc - xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế.

Lịch sử đã ghi nhận Hòa thượng Thích Trí Độ là một trong những vị sư đi đầu trong việc truyền bá chủ nghĩa yêu nước trong giới Phật tử. Ngài từng tham gia hoạt động báo chí cách mạng, tổ chức đoàn thể Phật giáo tiến bộ và trở thành đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946.

Hòa thượng Thích Mật Thể từng xuất bản nhiều tác phẩm khơi dậy tinh thần độc lập dân tộc trong Phật giáo như Việt Nam Phật giáo sử lược (năm 1943), tích cực vận động tăng ni, Phật tử ủng hộ Việt Minh.

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu tham gia phong trào Duy Tân, sau đó ngả hẳn về phía phong trào cách mạng dân tộc, cổ vũ tinh thần giải phóng bằng hành động thực tiễn.

Hòa thượng Thích Tâm Thi, Hòa thượng Thích Thanh Chân, Hòa thượng Thích Thế Long… là những vị cao tăng góp phần tích cực trong việc vận động tăng ni, Phật tử tham gia phong trào Việt Minh, nhất là ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Hòa thượng Thích Đức Nhuận, ni sư Huỳnh Liên (đoàn trưởng Ni giới Khất sĩ) và nhiều tu sĩ khác đã tham gia các đoàn cứu trợ, mở lớp bình dân học vụ tại chùa...

Các thế hệ tăng ni, Phật tử không ngừng phụng đạo yêu nước

Hội thảo có các tham luận đa dạng chủ đề về: Những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến; Tôn giáo và cách mạng - Trường hợp Phật giáo Việt Nam; Phật giáo Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền cách mạng; Chùa Đồng Kỵ - cái nôi của chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”; Sư Hạnh - người chiến sĩ thầm lặng gieo hạt giống cách mạng trên quê hương Kim Bảng...

Phát biểu tại hội thảo, TS. Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - nhấn mạnh: “Đạo Phật đã đồng hành, góp phần quan trọng vào quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc trong suốt 2.000 năm qua. Đặc biệt, Đạo Phật gắn bó với hành trình 80 năm giành lại tự do - gìn giữ độc lập cho dân tộc kể từ Cách mạng tháng Tám mùa thu năm 1945”.

Dưới ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, các thế hệ tăng ni, Phật tử đã không ngừng phụng đạo yêu nước, thể hiện tinh thần nhập thế sâu sắc, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng xã hội an lành, đạo đức và văn minh.

Phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo Việt Nam, đã có rất nhiều tấm gương chư tăng, Phật tử “vì nước quên thân hiến máu đào”, nhiều ngôi chùa là căn cứ cách mạng, địa bàn chiến đấu, nhiều nhà sư là chiến sĩ cách mạng.

“Đó là minh chứng về sự nhập thế của Phật giáo Việt Nam, là hiện thân cho giáo lý nhà Phật trong sáng hòa quyện chặt chẽ giữa đạo và đời, viết tiếp truyền thống “phò vua giúp nước” của các bậc thiền sư, pháp sư, Phật tử từ các triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần nghìn năm về trước” - TS. Hoàng Anh Tuấn nhận định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm với gần 60 hình ảnh lịch sử về “Đạo Phật với cách mạng Việt Nam”. Ảnh: Bình Minh

Qua hai phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với quan điểm: Đạo Phật không chỉ là một tôn giáo có truyền thống lâu đời mà còn là một tác nhân xã hội - chính trị quan trọng, đồng hành cùng vận mệnh dân tộc, một lực lượng có vai trò bền bỉ trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ độc lập dân tộc và phát triển đất nước.

Nhân dịp hội thảo, tại chùa Quán Sứ đã trưng bày triển lãm với gần 60 hình ảnh lịch sử về “Đạo Phật với cách mạng Việt Nam”, chia thành 3 thời kỳ: tiền khởi nghĩa, hai cuộc kháng chiến (giai đoạn 1945-1975), xây dựng và phát triển đất nước (từ năm 1975 đến nay).