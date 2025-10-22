Giữa không gian hùng vĩ của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) vừa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.
Cột cờ Lũng Cú - Biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, đứng sừng sững trên đỉnh núi Rồng. Đây cũng là vị trí có thể nhìn được hết toàn cảnh làng Lô Lô Chải.
Nhà ở Lô Lô Chải đều là nhà trình tường, có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm. Từ năm 2011, thôn bắt đầu làm du lịch, trong 37 ngôi nhà cổ có 28 nhà được sử dụng làm homestay.
Ngày 17/10/2025, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), Lô Lô Chải chính thức xuất hiện trong danh sách những ngôi làng du lịch tiêu biểu nhất thế giới, do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công bố.
Đây là lần đầu tiên một điểm đến cộng đồng ở Tuyên Quang nhận danh hiệu này. Điều đó cho thấy mô hình phát triển du lịch ở đây đã đạt chuẩn quốc tế về quản trị, môi trường và đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).
Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” được UN Tourism trao tặng dựa trên các tiêu chí về quản trị, sáng tạo, bền vững, môi trường và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Lô Lô Chải đã vượt qua hơn 270 hồ sơ từ 65 quốc gia để trở thành một trong những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất thế giới.
Tại Lô Lô Chải, người dân được tập huấn về đón khách, an toàn thực phẩm, văn minh du lịch và kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Phụ nữ đảm nhận vai trò chủ nhà, nấu các món ăn truyền thống; thanh niên dẫn khách trải nghiệm nông nghiệp, nghề thủ công và văn hóa.
Nếp sống cộng đồng vẫn giữ được sự gắn kết, không rơi vào tình trạng “đứt gãy” như ở nhiều điểm du lịch khác.
Đến Lô Lô Chải, du khách sẽ được đắm mình trong không gian yên bình, hòa mình vào nhịp sống của người dân tộc Lô Lô. Họ có thể tham gia vào các hoạt động như dệt lanh, trồng ngô, nấu rượu truyền thống, thưởng thức các món ăn đặc sản như thắng cố, thịt trâu gác bếp, cơm lam, rượu ngô. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ quốc và chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao nguyên đá.
Lô Lô Chải không chỉ là một điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là mô hình du lịch cộng đồng bền vững, góp phần bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân. Danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của cộng đồng Lô Lô trong việc phát triển du lịch bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.