Trên thị trường bất động sản phía Nam, một xu hướng đáng chú ý là sự xuất hiện của các doanh nghiệp kinh tế đa ngành có nội lực vững mạnh, bước vào thị trường nhà ở dân dụng bằng những công trình có chiều sâu thay vì chạy theo số lượng. TBS Group - đã khẳng định uy tín toàn cầu trong sản xuất thời trang, logistics và chuỗi nghỉ dưỡng Mai House Hotels and Resorts - là một minh chứng. Dự án căn hộ trung cao cấp Green Skyline tại phường Đông Hòa, TP.HCM là bước đi đầu tiên, kết tinh tầm nhìn và năng lực 37 năm của công ty mẹ.

Nền móng vững chắc của một doanh nghiệp đa ngành

Khởi đầu từ năm 1989, TBS Group đã vươn lên nhóm những nhà sản xuất công nghiệp thời trang toàn cầu uy tín, cung ứng cho các thương hiệu quốc tế lớn. Suốt 37 năm, doanh nghiệp mở rộng hệ sinh thái sang bốn lĩnh vực: công nghiệp sản xuất, bất động sản, khách sạn nghỉ dưỡng và logistics. Bốn mảng bổ trợ chặt chẽ, tạo nên chuỗi giá trị khép kín, làm bệ đỡ tài chính vững vàng cho các công trình dài hạn.

Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của một doanh nghiệp sản xuất khi bước vào lĩnh vực bất động sản là kỷ luật vận hành khắt khe. Các tiêu chuẩn minh bạch quốc tế suốt nhiều thập niên đã định hình mã gen của doanh nghiệp. Khi dịch chuyển sang nhà ở dân dụng, TBS Land thừa hưởng nguyên vẹn tư duy chỉn chu này.

Thay vì sử dụng đòn bẩy tài chính từ dòng tiền huy động của khách hàng, TBS Land chọn phương thức "xây xong mới bán". Toàn bộ bốn tòa tháp Green Skyline - T1, T2 cao 28 tầng và T3A, T3B cao 40 tầng - đã thi công hoàn thiện và cất nóc đồng bộ từ tháng 12/2024, trước khi đưa ra thị trường. Theo đại diện doanh nghiệp, điều này giúp hạn chế rủi ro về tiến độ và pháp lý - vốn là nỗi lo lớn nhất của người mua nhà.

Không gian sống được trợ lực từ hệ sinh thái khép kín

Trong cấu trúc chiến lược của TBS Group, các mảng kinh doanh xoay quanh ba nhu cầu cốt lõi: công việc, vui chơi và nơi ở. Green Skyline là không gian hội tụ cụ thể nhất của triết lý này. Chất lượng phần thô và kỹ thuật xây dựng được bảo chứng bởi tổng thầu uy tín SOL E&C. Dự án nằm trọn trong khu đô thị hiện hữu Green Square 39ha đã quy hoạch đồng bộ, cho phép cư dân sử dụng ngay hệ tiện ích sẵn có.

Môi trường sống tại đây được phân tầng khoa học: chuỗi phố thương mại ngay dưới thềm nhà, hồ bơi phong cách nghỉ dưỡng tràn bờ tại tầng 3 và khu vườn thiền giữa tầng mây tại tầng 20. Sau bàn giao, toàn bộ dịch vụ tòa nhà được vận hành chuyên nghiệp bởi Savills, kết hợp các tiêu chuẩn dịch vụ đúc kết từ chuỗi nghỉ dưỡng 5 sao của công ty mẹ.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa, thuận tiện kết nối

Lợi thế tạo nên giá trị gia tăng vượt trội của Green Skyline nằm ở tọa độ kết nối giao thông liên vùng. Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1K giao đường GS1, GS5; từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 25 phút di chuyển thông thoáng để kết nối trực tiếp vào lõi trung tâm kinh tế tài chính TP.HCM bằng Metro số 1, và chừng ấy thời gian để tiếp cận Trung tâm hành chính mới của TP Đồng Nai.



Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng hạn chế cấp phép dự án cao tầng tại nội đô và Đồng Nai chính thức lên thành phố trực thuộc Trung ương, Green Skyline trở thành một trong số rất ít dự án nhà ở dân dụng nằm tại điểm giao tiếp giữa hai thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra dư địa giao thương khác biệt so với phần lớn dự án cùng phân khúc.

Hiện TBS Land đang triển khai giai đoạn 2 và giới thiệu tháp T1 ra thị trường. Đây là tòa tháp cao 28 tầng với 305 căn hộ, mặt tiền Quốc lộ 1K - trục giao thương kết nối TP.HCM và Đồng Nai. Từ tháp T1, cư dân tiếp cận nhanh hệ tiện ích nội khu và hưởng trọn hệ sinh thái ngoại khu hiện hữu: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ, Siêu thị GO! Dĩ An, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, Bến xe Miền Đông mới và Metro số 1.

Nguồn: TBS Group)