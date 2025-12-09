Cuối tháng 3, thương hiệu thời trang thể thao Puma bước chân vào thị trường Việt Nam, đặt nền móng cho chiến lược phát triển thị trường nhiều tiềm năng. VnExpress Marathon Hanoi Midnight mùa thứ 5 diễn ra ngày 30/11 là giải đầu tiên họ đồng hành. Thương hiệu này đã mang đến không gian trải nghiệm, sản phẩm và tinh thần "Go Wild" xuyên suốt hành trình của runner.

Khu expo đặt tại công viên Thống Nhất được thiết kế với điểm nhấn là logo Puma, cùng những màu sắc nổi bật thể hiện tinh thần tự do thể hiện cá tính.

Gian hàng có mô phỏng hình hộp giày Puma khổng lồ là điểm nhấn đầu tiên. Đây là khu vực thu hút hàng chục nghìn lượt runner check-in.

Bên trong hộp giày khổng lồ, nhãn hàng bố trí khu vực nhỏ, giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất, nổi bật là dòng Nitro.

Bên cạnh đó, là khu vực đo sóng não (Brainwave) - công nghệ lần đầu Puma mang đến thị trường Việt Nam, cho phép runner VnExpress Marathon Hanoi Midnight cảm nhận chuyển động của bản thân qua những đồ họa sống động. Thiết bị ghi lại hoạt động điện não lúc runner chạy, thông qua ba nhóm sóng chính: Beta, Alpha và Theta, phản ánh mức độ tỉnh táo, cảm giác thư giãn và trạng thái "đắm chìm" khi vận động.

Dữ liệu tạo thành hình ảnh chuyển động mô phỏng trực tiếp trạng thái não bộ của mỗi runner. Mỗi tác phẩm hoàn toàn khác nhau, bởi mỗi bước chạy đều có vẻ đẹp riêng.

Khu vực này thu hút hơn 5.000 lượt người trải nghiệm trong hai ngày 28-29/11.

Ngoài các trải nghiệm vui chơi, gần 50 runner là pacer, elite team Puma và VĐV chạy gần 3 km quanh công viên Thống Nhất chiều 28/11, khởi động tinh thần và làm nóng cơ bắp trước VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma sáng 30/11.

Ngày đua chính thức, toàn bộ dàn pacer sử dụng giày Puma để làm nhiệm vụ dẫn tốc.

Giải có sự tham gia của dàn elite đến từ nhà Puma gồm Đan Quyết, Huỳnh Anh Khôi, Nguyễn Văn Khang… Tất cả đều thành tích nổi bật, có mặt trong top chung cuộc, lứa tuổi. Họ mặc đồng phục áo tím, quần đen, giày FAST-R NITRO Elite 3 và Deviate Nitro Elite 3, vừa chạy vừa khuấy động không khí.

Puma zone được thiết kế với màu sắc nổi bật. Tại đây Ban tổ chức bố trí nhiếp ảnh gia, giúp runner ghi lại những cảm xúc đáng nhớ trong đêm đua.

Sau vạch đích, Puma tạo không gian để VĐV lưu giữ khoảnh khắc. Runner chỉ cần nhập số Bib, kết quả thi đấu sẽ được hiển thị kèm tên. Mô hình này tương tự nhiều giải đấu lớn nổi tiếng thế giới.

Đại diện Puma cho biết, không chỉ gói gọn trong một đêm ở Hà Nội, họ muốn mang tinh thần “Go Wild” chạm đến runner trên khắp Việt Nam. “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giúp mỗi runner đạt tới trạng thái ‘Runner's High - khoảnh khắc thăng hoa khi họ thực sự thấu hiểu và tự hào về chính mình”, đại diện thương hiệu cho hay.

Hãy bắt đầu hành trình Go Wild cùng Puma tại: https://vn.puma.com/vn/vi/thể-thao/chạy-bộ

Bích Đào