Chàng trai Quảng Nam chạy bộ 30km, ướt sũng nước mưa cầu hôn bạn gái

Một buổi sớm tháng 12, trong cơn mưa nặng hạt miền Trung, nhiều người dân tại Hội An (Quảng Nam) và Đà Nẵng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh một chàng trai chạy bộ dưới mưa, trên tay là một bó hoa hồng xinh xắn.

Chàng trai đó là Trần Ngọc Linh ( sinh năm 1990, Hội An). Vốn là người đam mê bộ môn marathon và từng tham gia hàng chục giải chạy lớn, thế nhưng hành trình hôm ấy lại là một hành trình rất đặc biệt khi đích đến của Linh là nhà bạn gái ở Đà Nẵng, cách 30km.

Linh và bạn gái Huỳnh Thị Tuyết Châu quen nhau từ năm 2014 khi cùng tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ marathon lớn tại Quảng Nam. Kể từ đó, cặp đôi đã nắm tay nhau trên biết bao cung đường, cùng đổ những giọt mồ hôi và vỡ òa hạnh phúc khi chạm chân tới đích. Chính vì vậy, mà Ngọc Linh đã quyết định sẽ cầu hôn bạn gái theo một cách rất đặc biệt, chạy bộ tới nhà bạn gái để cầu hôn.

“Vì là là một marathoner, lại là Pacer (người dẫn tốc) của những giải chạy nên chạy 30km với mình là một cự ly bình thường, vì vậy mình mới ấp ủ kế hoạch chạy từ nhà mình tới nhà bạn gái để cầu hôn”, Ngọc Linh chia sẻ.

Từ nhà tại xã Cẩm Kim (TP Hội An), Linh chạy qua chùa Cầu ra biển An Bàng và theo đường biển hướng Hội An - Đà Nẵng đến nhà Tuyết Châu. Đồng hành cùng Linh là một nhóm bạn chạy cùng, vừa để cổ vũ vừa để chứng kiến cho hành trình đặc biệt của đôi bạn trẻ.

Trên đường chạy, trời đổ cơn mưa khá to. Thế nhưng Linh vẫn giữ tốc độ đều, không hề dừng chân lại nghỉ. Cơn mưa mát lành giống như một dấu hiệu may mắn với chàng trai đang chỉ muốn thật nhanh tới được nhà bạn gái đang ngóng chờ mình.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chạy liên tục, Ngọc Linh xuất hiện trước cửa nhà bạn gái với bộ quần áo ướt sũng bởi mưa. Ở đó Tuyết Châu đã đứng chờ sẵn, với chiếc trăn voan trắng đội trên đầu, cô nở nụ cười rạng rỡ chào đón cả đoàn. Nhận bó hoa bé xinh từ Linh, Châu khẽ gật đầu đồng ý với lời cầu hôn. Trước sự chúc mừng của những người “bạn chạy” thân thiết, cả hai trao nhau cái ôm thật chặt.

“Mình cùng vợ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đối với mình đây không phải cự ly chạy dài nhất nhưng là hành trình ý nghĩa nhất trong cuộc đời chạy bộ của mình. Còn vợ mình thì dù đã biết trước về kế hoạch cầu hôn này, nhưng vẫn cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng khi chờ đợi mình tới. ” Ngọc Linh xúc động chia sẻ.

Dự kiến, cuối tháng 12 cả hai sẽ tổ chức đám cưới. Và sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong nhiều giải chạy trên khắp mọi miền đất nước.

Ảnh: NVCC