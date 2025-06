Mới đây, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong suốt 5 năm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng (từ năm 2020 đến nay), Thiếu tướng Vũ Hồng Quang cùng tập thể Công an tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những thành tựu góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại tỉnh biên giới.

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

Năm 2020, khi Thiếu tướng Vũ Hồng Quang nhận nhiệm vụ tại Cao Bằng, tình hình hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình diễn biến phức tạp. Lợi dụng sự khó khăn và nhận thức hạn chế của đồng bào dân tộc Mông, Dương Văn Mình (đã mất năm 2021) đã đưa ra các luận điệu lừa gạt như: "Ai đi theo Dương Văn Mình sẽ được chúa đón lên trời sống sung sướng, không làm cũng có ăn, không cần học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại...". Đáng chú ý, Dương Văn Mình còn ấp ủ âm mưu thành lập một "nhà nước" riêng của người dân tộc Mông.

Trong bối cảnh đó, Thiếu tướng Quang đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh bằng nhiều giải pháp, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đến ngày 19/5/2023, tỉnh Cao Bằng đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp này. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng sau 34 năm kiên trì đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Hiện nay, 100% đối tượng từng tin theo tổ chức này đã từ bỏ, không còn có các hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tập trung ổn định đời sống và phát triển kinh tế.

Với kết quả này, Công an tỉnh đang đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 1 tập thể (Công an tỉnh) và Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân.

Ông Phương Hải Truyền (bên trái, thời điểm giữ chức Trưởng Công an huyện Bảo Lâm) trực tiếp xuống bản vận động người dân từ bỏ tổ chức bất hợp pháp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bên cạnh đó, với đặc thù là tỉnh có hơn 333km đường biên giới giáp Trung Quốc, tình hình tội phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép cũng diễn biến phức tạp. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, tiếp nhận 63.274 công dân Việt Nam liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép.

Công an tỉnh cũng đã khởi tố điều tra 312 vụ, 664 bị can và đề nghị truy tố 293 vụ, 625 bị can phạm tội liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép. Nhờ những thành tích này, Công an tỉnh Cao Bằng đã nhiều năm liền được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Phối hợp quốc tế trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Tình hình trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, với phạm pháp hình sự kéo giảm bền vững qua các năm (từ 5,3% đến 33,7% giai đoạn 2023-2025).

Đặc biệt, tỉnh không để phát sinh băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" hay tội phạm có tổ chức. Tỷ lệ điều tra khám phá án luôn đạt cao, trung bình trên 95%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Từ năm 2020 đến nay, đã bắt giữ 1.867 vụ, 5.392 đối tượng, thu giữ trên 250 bánh heroin. Đặc biệt, năm 2024, Công an tỉnh đã phối hợp với Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 16 bánh heroin, khẳng định khả năng phối hợp quốc tế trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Công an tỉnh Cao Bằng với phương châm "4 không" (không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ và không chịu sức ép) đã xử lý 47 vụ, 142 đối tượng, thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 90%.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và xử lý 106 vụ, khởi tố điều tra 51 vụ, 78 bị can. Đặc biệt, công an tỉnh này phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để phát tán mã độc, thu giữ 35 máy tính và hơn 3,6 triệu thông tin cá nhân, thể hiện năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Công an tỉnh Cao Bằng cũng triển khai 2 dự án lớn của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Đề án 06. Cao Bằng là một trong 3 tỉnh đầu tiên cả nước kết nối Cổng Dịch vụ công tỉnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông, đồng thời là một trong những đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn quốc (đạt 99,07% năm 2024).

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng Vũ Hồng Quang đi cơ sở, lắng nghe ý kiến của người dân. Ảnh: Lê Anh Dũng

Lực lượng công an tỉnh còn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội, điển hình là việc hoàn thành Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây mới và sửa chữa 8.799 ngôi nhà. Cao Bằng được chọn thí điểm chương trình này và sau đó được nhân rộng toàn quốc.

Năm 2024, khi thiên tai xảy ra nghiêm trọng, Công an tỉnh đã huy động trên 16.200 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 4.500 lượt phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ, tìm thấy 59 thi thể và cứu được 19 người. Với những kết quả này, Công an tỉnh Cao Bằng đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Chia sẻ với VietNamNet sau khi được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Thiếu tướng Vũ Hồng Quang đặt mục tiêu sẽ cùng tập thể chung tay đưa Cao Bằng phát triển, ổn định. Ông cho rằng, một trong những mục tiêu hàng đầu là ưu tiên thực hiện là cải thiện hơn nữa đời sống của người dân, giữ vững ổn định tình hình chính trị, xã hội của tỉnh phên dậu Tổ quốc.