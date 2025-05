Mới đây, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng sĩ quan Công an nhân dân. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang.

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang từng có thời gian dài công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn. Tháng 7/2020, Thiếu tướng Vũ Hồng Quang khi đó là Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

5 năm qua, tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm ở tỉnh Cao Bằng có nhiều thành tích được Chính phủ, Bộ Công an ghi nhận. Đáng nói 2 năm liên tiếp (2020-2021) đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an (từ năm 2011-2019, đơn vị chưa nhận được sự ghi nhận này).

Đảng bộ Công an tỉnh nhiều năm liền được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều đơn vị trực thuộc được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua, Bằng khen…