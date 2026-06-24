Triển lãm Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ giới thiệu gần 80 hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu, tái hiện dòng sông như không gian hình thành cộng đồng cư dân, nơi diễn ra sự giao lưu văn hóa, tiếp biến tín ngưỡng và góp phần tạo nên bản sắc vùng đất Nam Bộ.

Không gian triển lãm được xây dựng theo ba chủ đề: sông nước và bản sắc văn hóa phương Nam; vai trò của dòng chảy trong đời sống xã hội; tương lai của những dòng sông trước các biến đổi hiện nay.

Trong đó, nội dung về đời sống tín ngưỡng vùng sông nước là điểm nhấn, cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa con người với tự nhiên không chỉ ở phương diện mưu sinh mà còn trong đời sống tinh thần.

Không gian trưng bày giới thiệu các tượng Thiên Hậu, Thánh Mẫu, nữ thần hộ mạng được chế tác đầu thế kỷ XX. Những hiện vật phản ánh tín ngưỡng dân gian hình thành trong quá trình cư dân vùng sông nước thích ứng với điều kiện tự nhiên, gửi gắm mong ước về bình an, thuận lợi trong cuộc sống và lao động.

Qua các lớp cư dân cộng cư trên vùng đất Nam Bộ, dòng sông cũng trở thành nơi gặp gỡ của nhiều dòng chảy văn hóa và tín ngưỡng khác nhau, góp phần tạo nên diện mạo đa dạng của đời sống tinh thần địa phương.

Các hiện vật thuộc văn hóa Óc Eo – nền văn hóa phát triển tại khu vực Nam Bộ từ khoảng thế kỷ I đến VII cũng được trưng bày tại đây.

Những dấu tích này cho thấy quá trình giao lưu văn hóa và tiếp nhận yếu tố tôn giáo từ bên ngoài thông qua mạng lưới giao thương đường thủy, đồng thời phản ánh tính mở và khả năng tiếp biến của cư dân Nam Bộ từ rất sớm.

Các hiện vật thuộc di tích Giồng Cá Vồ (Cần Giờ cũ), gồm chum mộ và đồ tùy táng. Hình thức mộ chum cho thấy quan niệm về sự sống và cái chết của cư dân cổ, đồng thời phản ánh đời sống tinh thần gắn với tín ngưỡng bản địa trước khi tiếp nhận các ảnh hưởng văn hóa bên ngoài.

Theo các nhà khảo cổ, khu vực này từng là điểm giao lưu quan trọng giữa nhiều cộng đồng cư dân ven sông và ven biển.

Bên cạnh hiện vật khảo cổ và tín ngưỡng dân gian, triển lãm còn đặt ra góc nhìn đương đại về mối quan hệ giữa con người với các dòng sông từ nhiều góc độ khác nhau, giúp nâng cao hiểu biết về những thách thức sông ngòi đang phải đối mặt.

Triển lãm mở cửa đến ngày 17/10 tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.