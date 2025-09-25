Trong không khí trang trọng, Cơ sở II vinh dự được đón tiếp PGS, TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Nhà trường; các thầy cô trong Đoàn công tác Trụ sở chính; Ban Giám đốc Cơ sở II cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, viên chức, phụ huynh và gia đình các tân cử nhân.

Báo cáo tổng kết chặng đường học tập do PGS.TS Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở II trình bày đã gợi lại nhiều dấu ấn đáng nhớ và những thành tích tự hào thầy trò Cơ sở II đã đạt được. Từ những giờ học miệt mài, những trải nghiệm ngoại khóa phong phú đến tinh thần xung kích trong các hoạt động cộng đồng - tất cả đã hun đúc nên thế hệ sinh viên Ngoại thương bản lĩnh, sáng tạo và giàu khát vọng.

Thầy Nguyễn Xuân Minh khẳng định: “Các em sinh viên K60 đã viết nên câu chuyện trưởng thành đầy cảm hứng, sẵn sàng chinh phục những thách thức để hoàn thiện năng lực và tôi luyện bản lĩnh, ý chí vững vàng, các em đã nỗ lực không ngừng nghỉ, phát triển các kỹ năng chuyên môn và nghiên cứu khoa học với sự đam mê và sáng tạo, các em đã có những đóng góp đáng kể trong các dự án nghiên cứu, với tinh thần trách nhiệm và ý thức hội nhập toàn cầu”.

PGS.TS Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương bày tỏ niềm tự hào và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các tân cử nhân. Cô chia sẻ: “Ngày hôm nay được ngắm nhìn các em rạng ngời trong lễ phục tốt nghiệp, cô thật sự rất xúc động bởi với Nhà trường, với cá nhân cô, chính những trải nghiệm của K60, khoá đầu tiên nhà trường chính thức triển khai chương trình đào tạo được cập nhật toàn diện theo hướng tiệm cận với chuẩn quốc tế, đã góp phần quan trọng trong hành trình phát triển mô hình đào tạo gắn liền với phát triển nghề nghiệp cũng như mô hình hợp tác đa chiều, thúc đẩy nguồn lực cho phát triển bền vững của nhà trường. Chính bởi vậy, các em hãy tự hào vì những nỗ lực và những cố gắng của bản thân trên hành trình với nhiều trải nghiệm đáng nhớ mà mình đã đi qua, hãy tự hào về những cảm xúc của sự chia sẻ, sự thấu hiểu và yêu thương mà mình đã từng được nhận cũng như đã từng trao gửi”.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại chương trình

Khoảnh khắc các Tân Thủ khoa phát biểu, với những chia sẻ chân thành và giàu cảm xúc, càng làm nổi bật bản lĩnh của “người Ngoại thương” - dám nghĩ, dám làm, dám khát vọng. Những đóa hoa tươi thắm, những cái ôm ấm áp và ánh mắt đầy tự hào của phụ huynh đã làm nên một bức tranh đầy xúc động, gắn kết nhà trường - gia đình - xã hội trong lễ trao bằng tốt nghiệp.

PGS.TS Lê Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách, Thành viên điều hành Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại thương trao giấy khen cho các Tân Cử nhân tiêu biểu

PGS.TS Đào Ngọc Tiến, Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trao giấy khen cho các Tân Cử nhân tiêu biểu

Khép lại buổi lễ, mỗi Tân Cử nhân K60 đều mang trong mình niềm tin mãnh liệt và trách nhiệm với cộng đồng. Hành trang của các em hôm nay không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp, mà còn là niềm tự hào được gọi tên “Đại sứ Ngoại thương” - mang tri thức, bản lĩnh và tinh thần phụng sự để bước vào tương lai.

Tân cử nhân thủ khoa và tân cử nhân tiêu biểu tặng hoa tri ân thầy cô

Ngọc Minh