Danh sách 28 thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương tại trụ sở chính Hà Nội:
1. Nguyễn Mai Lan, GPA: 3.91/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán.
2. Nguyễn Thị Linh Chi, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA.
3. Nguyễn Thu Trang, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế.
4. Nguyễn Hà Thư, GPA: 3.85/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế.
5. Nguyễn Thị Kim Oanh, GPA: 3.96/4.0; thủ khoa Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.
6. Trần Ngọc Anh, GPA: 3.91/4.0; thủ khoa Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.
7. Nguyễn Hoàng Long, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế.
8. Vũ Quốc Trung, GPA: 3.98/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại.
9. Hoàng Thị Minh Hạnh, GPA: 4.0/4.0; thủ khoa Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại.
10. Trần Thị Kiều Trinh, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa các chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế quốc tế.
11. Nguyễn Huyền Trang, GPA: 3.92/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Kinh tế quốc tế.
12. Nguyễn Thị Minh Trang, GPA: 3.76/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Luật Thương mại quốc tế.
13. Nguyễn Khánh An, GPA: 4.0/4.0; thủ khoa Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp.
14. Đỗ Hồng Minh Anh, GPA: 3.96/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế.
15. Vũ Hà Phương Nhung, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng.
16. Ngô Thị Phương Trang, GPA: 3.96/4.0; thủ khoa các chương trình tiêu chuẩn ngành Tài chính ngân hàng.
17. Bùi Thanh Thảo, GPA: 3.91/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh kinh tế.
18. Trần Thiên Hương, GPA: 3.98/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế.
19. Nguyễn Thị Nga Anh, GPA: 3.98/4.0; thủ khoa Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế.
20. Nguyễn Hà Ly, GPA: 3.82/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Quản trị khách sạn.
21. Phạm Tuấn Anh, GPA: 3.92/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh thương mại.
22. Nguyễn Kim Ngân, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Tiếng Anh thương mại.
23. Phan Đức Anh, GPA: 3.97/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại.
24. Trần Thúy Hằng, GPA: 3.88/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Tiếng Nhật thương mại.
25. Tạ Hồng Ngọc, GPA: 3.71/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại.
26. Nguyễn Ngô Hà Trang, GPA: 3.52/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Tiếng Pháp thương mại.
27. Nguyễn Lan Anh, GPA: 3.89/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung thương mại.
28. Lê Ánh Minh, GPA: 3.91/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Tiếng Trung thương mại.
2 thủ khoa tại Cơ sở Quảng Ninh:
29. Đặng Anh Quốc, GPA: 3.69/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế (Cơ sở Quảng Ninh).
30. Phùng Thúy Hà, GPA: 3.7/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở Quảng Ninh).