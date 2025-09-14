Bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương cho biết, đợt này, có 2.034 sinh viên đại học chính quy (gồm 1.905 tại trụ sở chính Hà Nội và 129 tại cơ sở Quảng Ninh) tốt nghiệp. Trong số này, có hơn 20% sinh viên đạt kết quả học tập loại Xuất sắc.

W-Tân cử nhân ĐH Ngoại thương.JPG.jpg
Hơn 2.000 tân cử nhân tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương đợt 2 năm 2025. Ảnh: Thanh Hùng

Nhiều sinh viên cũng đạt thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng và các sân chơi chuyên môn, năng khiếu trong nước, quốc tế.

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của lứa sinh viên này đã đạt giải cao, trong đó có 3 nhóm được trao giải thưởng của Bộ GD-ĐT, 24 nhóm đạt giải cấp trường, cùng nhiều bài báo và công bố trong nước, quốc tế. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương đã biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện của sinh viên. 

Vị hiệu trưởng nhắn nhủ: “Với vai trò của người đi trước, tôi muốn chia sẻ với các em rằng, bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức”. 

W-tân cử nhân ĐH Ngoại thương 1.JPG.jpg
PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương trao tặng Giấy khen cho các tân cử nhân đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa. Ảnh: Thanh Hùng

Bà mong các tân cử nhân “biết ước mơ và hiểu ước mơ của mình” để dám dấn thân, đối mặt thử thách, đồng thời xác định rõ con đường và cách đi của bản thân.

“Các em hãy dành sự lắng nghe mỗi khi có thể bởi đó là cách thể hiện tình cảm chân thành nhất, là cách giúp chúng ta nhận được sự yêu thương nhiều nhất và cũng là cách thiết lập hệ sinh thái phát triển cá nhân hiệu quả nhất", vị hiệu trưởng chia sẻ.

Bà khuyên sinh viên tin vào bản thân, giữ tinh thần vững vàng để đón nhận mọi thử thách và không lỗi hẹn với những cơ hội của cuộc đời.

"Các em hãy biết chấp nhận và học hỏi từ sự thất bại và hãy hiểu rằng đó chỉ là chúng ta 'chưa thành công'. Hãy đón nhận điều đó như là những cơ hội để rèn luyện và trưởng thành, để lại trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn trên hành trình chinh phục các mục tiêu của cuộc đời”, bà Hương nói.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương cũng đã trao tặng Giấy khen cho 30 tân cử nhân đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa và tôn vinh, khen thưởng 23 sinh viên tiêu biểu. Trong đó, có 2 thủ khoa tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối 4.0/4.0 là Hoàng Thị Minh Hạnh (thủ khoa Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại) và Nguyễn Khánh An (thủ khoa Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp). 

Danh sách 28 thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương tại trụ sở chính Hà Nội:

1. Nguyễn Mai Lan, GPA: 3.91/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán. 

2. Nguyễn Thị Linh Chi, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA. 

3. Nguyễn Thu Trang, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế. 

4. Nguyễn Hà Thư, GPA: 3.85/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế. 

5. Nguyễn Thị Kim Oanh, GPA: 3.96/4.0; thủ khoa Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản. 

6. Trần Ngọc Anh, GPA: 3.91/4.0; thủ khoa Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế. 

7. Nguyễn Hoàng Long, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế. 

8. Vũ Quốc Trung, GPA: 3.98/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại. 

9. Hoàng Thị Minh Hạnh, GPA: 4.0/4.0; thủ khoa Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại.

10. Trần Thị Kiều Trinh, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa các chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế quốc tế.

11. Nguyễn Huyền Trang, GPA: 3.92/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Kinh tế quốc tế.

12. Nguyễn Thị Minh Trang, GPA: 3.76/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Luật Thương mại quốc tế.

13. Nguyễn Khánh An, GPA: 4.0/4.0; thủ khoa Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp. 

14. Đỗ Hồng Minh Anh, GPA: 3.96/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế.

15. Vũ Hà Phương Nhung, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng.

16. Ngô Thị Phương Trang, GPA: 3.96/4.0; thủ khoa các chương trình tiêu chuẩn ngành Tài chính ngân hàng. 

17. Bùi Thanh Thảo, GPA: 3.91/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh kinh tế. 

18. Trần Thiên Hương, GPA: 3.98/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế. 

19. Nguyễn Thị Nga Anh, GPA: 3.98/4.0; thủ khoa Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế. 

20. Nguyễn Hà Ly, GPA: 3.82/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Quản trị khách sạn. 

21. Phạm Tuấn Anh, GPA: 3.92/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh thương mại.

22. Nguyễn Kim Ngân, GPA: 3.93/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Tiếng Anh thương mại.

23. Phan Đức Anh, GPA: 3.97/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại. 

24. Trần Thúy Hằng, GPA: 3.88/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Tiếng Nhật thương mại. 

25. Tạ Hồng Ngọc, GPA: 3.71/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại.

26. Nguyễn Ngô Hà Trang, GPA: 3.52/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Tiếng Pháp thương mại.

27. Nguyễn Lan Anh, GPA: 3.89/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung thương mại. 

28. Lê Ánh Minh, GPA: 3.91/4.0; thủ khoa Chương trình chất lượng cao Tiếng Trung thương mại.

2 thủ khoa tại Cơ sở Quảng Ninh: 

29. Đặng Anh Quốc, GPA: 3.69/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế (Cơ sở Quảng Ninh). 

30. Phùng Thúy Hà, GPA: 3.7/4.0; thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở Quảng Ninh).