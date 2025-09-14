Bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương cho biết, đợt này, có 2.034 sinh viên đại học chính quy (gồm 1.905 tại trụ sở chính Hà Nội và 129 tại cơ sở Quảng Ninh) tốt nghiệp. Trong số này, có hơn 20% sinh viên đạt kết quả học tập loại Xuất sắc.

Hơn 2.000 tân cử nhân tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương đợt 2 năm 2025. Ảnh: Thanh Hùng

Nhiều sinh viên cũng đạt thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng và các sân chơi chuyên môn, năng khiếu trong nước, quốc tế.

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của lứa sinh viên này đã đạt giải cao, trong đó có 3 nhóm được trao giải thưởng của Bộ GD-ĐT, 24 nhóm đạt giải cấp trường, cùng nhiều bài báo và công bố trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương đã biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện của sinh viên.

Vị hiệu trưởng nhắn nhủ: “Với vai trò của người đi trước, tôi muốn chia sẻ với các em rằng, bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức”.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương trao tặng Giấy khen cho các tân cử nhân đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa. Ảnh: Thanh Hùng

Bà mong các tân cử nhân “biết ước mơ và hiểu ước mơ của mình” để dám dấn thân, đối mặt thử thách, đồng thời xác định rõ con đường và cách đi của bản thân.

“Các em hãy dành sự lắng nghe mỗi khi có thể bởi đó là cách thể hiện tình cảm chân thành nhất, là cách giúp chúng ta nhận được sự yêu thương nhiều nhất và cũng là cách thiết lập hệ sinh thái phát triển cá nhân hiệu quả nhất", vị hiệu trưởng chia sẻ.

Bà khuyên sinh viên tin vào bản thân, giữ tinh thần vững vàng để đón nhận mọi thử thách và không lỗi hẹn với những cơ hội của cuộc đời.

"Các em hãy biết chấp nhận và học hỏi từ sự thất bại và hãy hiểu rằng đó chỉ là chúng ta 'chưa thành công'. Hãy đón nhận điều đó như là những cơ hội để rèn luyện và trưởng thành, để lại trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn trên hành trình chinh phục các mục tiêu của cuộc đời”, bà Hương nói.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương cũng đã trao tặng Giấy khen cho 30 tân cử nhân đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa và tôn vinh, khen thưởng 23 sinh viên tiêu biểu. Trong đó, có 2 thủ khoa tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối 4.0/4.0 là Hoàng Thị Minh Hạnh (thủ khoa Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại) và Nguyễn Khánh An (thủ khoa Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp).