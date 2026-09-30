Trong thời gian du học tại Hàn Quốc, N.T.T.M. (23 tuổi) bắt đầu xuất hiện những cơn đau bất thường ở vùng bụng dưới bên phải. M. đến một bệnh viện tại Hàn Quốc thăm khám và được kê thuốc điều trị bệnh tiêu hóa. Sau khi trở về Việt Nam thăm gia đình, cơn đau bất ngờ tái phát và tăng dần. Theo lời khuyên của bạn bè, M. đến Bệnh viện FV để kiểm tra.

Ban đầu, M. được thăm khám tại chuyên khoa Tiêu hóa. Tuy nhiên, nhận thấy triệu chứng có những điểm bất thường, bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu. Kết quả siêu âm phụ khoa sau đó cho thấy một tình trạng cần được xử trí khẩn cấp: buồng trứng phải bị xoắn, đồng thời xuất hiện khối u bì kích thước 9 cm. Buồng trứng bên trái cũng có một khối u.

BS. Nguyễn Đức Trường, khoa Sản FV Thomson khám cho bệnh nhân M. sau mổ

Khối u 9 cm khiến buồng trứng xoắn hai vòng

Xoắn buồng trứng xảy ra khi buồng trứng xoay quanh dây chằng giữ buồng trứng tại vị trí của nó. Khi đó, các mạch máu nuôi buồng trứng có thể bị chèn ép, làm ảnh hưởng đến nguồn máu cung cấp cho cơ quan này. Nếu không được xử trí kịp thời, buồng trứng có nguy cơ bị hoại tử.

Theo BS. Nguyễn Đức Trường, Bác sĩ điều trị cấp cao - Khoa Sản FV Thomson, Bệnh viện FV, với trường hợp của Thanh M., nguyên nhân dẫn đến xoắn buồng trứng là khối u có kích thước lớn.

“Các khối u từ 6cm trở lên có nguy cơ xoắn cao. Sự xuất hiện của khối u khiến cấu trúc và trọng lượng buồng trứng thay đổi, làm gia tăng độ di động”, BS. Trường cho biết.

Thời điểm đến FV, tình trạng đau của M. đã kéo dài hơn 24 giờ. Trước nguy cơ nguồn máu nuôi buồng trứng tiếp tục bị ảnh hưởng, các bác sĩ nhận định cần phẫu thuật tháo xoắn càng sớm càng tốt.

Nhưng với một bệnh nhân mới 23 tuổi, bài toán đặt ra không chỉ là xử lý tình trạng cấp cứu. Làm thế nào để giải quyết khối u mà vẫn giữ lại được buồng trứng, không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

BS. Nguyễn Đức Trường và ekip thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện FV

Cùng một cuộc mổ, xử lý cả xoắn buồng trứng và hai khối u

Trước phẫu thuật, M. được các bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh và hướng điều trị. Đây cũng là lần đầu tiên cô trải qua phẫu thuật nên không tránh khỏi lo lắng.

“Đây là lần đầu tiên phẫu thuật, bản thân tôi vô cùng lo lắng. Nhưng khi được bác sĩ Trường động viên và giải thích về quy trình điều trị, khả năng hồi phục cũng như tỷ lệ thành công rất cao, tôi cảm thấy an tâm hơn”, M. chia sẻ.

Ê-kíp Khoa Sản FV Thomson lựa chọn phẫu thuật nội soi khẩn cấp. Khi tiếp cận buồng trứng qua những đường rạch nhỏ ở vùng rốn và bụng, các bác sĩ ghi nhận buồng trứng phải đã xoắn hai vòng, các mạch máu bị chèn ép nghiêm trọng.

Ê-kíp lập tức tháo xoắn, sau đó chờ buồng trứng giảm phù nề rồi mới tiến hành bóc tách khối u. Khối u ở buồng trứng bên trái cũng được xử lý ngay trong cùng cuộc mổ.

Sau khoảng 2 giờ 45 phút, hai vấn đề được giải quyết trong một lần phẫu thuật: tháo xoắn buồng trứng và bóc tách hai khối u.

Cách xử trí này đặc biệt có ý nghĩa với một bệnh nhân trẻ khi mục tiêu không chỉ là giải quyết tình trạng cấp cứu mà còn bảo tồn cơ quan sinh sản nếu điều kiện cho phép.

Sau mổ, M. hồi phục tốt. Theo đánh giá của bác sĩ, buồng trứng và chức năng sinh sản của bệnh nhân được bảo tồn và hầu như không bị ảnh hưởng.

“Sức khỏe của tôi hiện tại tốt rồi, không còn đau nữa. Tôi cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn FV”, M. chia sẻ.

Bệnh nhân M. hồi phục sức khỏe tốt sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện FV

Đau bụng dưới bất thường, đừng chỉ nghĩ đến bệnh tiêu hóa

Trường hợp của M. cũng cho thấy một điểm đáng lưu ý: xoắn buồng trứng có thể biểu hiện bằng những cơn đau dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý tiêu hóa hoặc thận.

Theo BS. Nguyễn Đức Trường, phụ nữ, kể cả người trẻ, nên khám phụ khoa định kỳ hằng năm và có thể kết hợp siêu âm để đánh giá tử cung, buồng trứng. Nếu phát hiện khối u, người bệnh cần được thăm khám chuyên sâu và theo dõi định kỳ 3 - 6 tháng để đánh giá diễn tiến và lựa chọn hướng xử trí phù hợp, đặc biệt khi khối u có nguy cơ gây biến chứng.

Đặc biệt, khi xuất hiện đau bụng dưới bất thường, đau tăng dần, đau nặng hơn vào ngày hôm sau hoặc kéo dài nhiều ngày, người bệnh không nên tự theo dõi tại nhà mà cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Với những trường hợp nghi ngờ xoắn buồng trứng, việc phát hiện và xử trí sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tổn thương do thiếu máu nuôi và tạo cơ hội bảo tồn buồng trứng.

Từ một cơn đau tưởng như rối loạn tiêu hóa, M. đã được phát hiện và xử trí kịp thời tại FV. Ca bệnh cũng cho thấy trong điều trị phụ khoa cấp cứu, giải quyết tình trạng nguy hiểm trước mắt và bảo tồn sức khỏe sinh sản lâu dài cần được đặt song song trong kế hoạch điều trị, đặc biệt ở những bệnh nhân trẻ.

Khoa Sản FV Thomson, Bệnh viện FV

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Bệnh viện FV hiện áp dụng loạt chính sách hỗ trợ viện phí cộng gộp quyền lợi BHYT, bảo hiểm tư nhân và trả góp cho tất cả các dịch vụ khám và điều trị nội trú, ngoại trú và cấp cứu.

Vĩnh Phú