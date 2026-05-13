Đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết bệnh nhân được điều trị tại Khoa Phụ Ngoại. Nữ bệnh nhân chưa lập gia đình, thời gian gần đây bụng tăng kích thước bất thường nhưng cho đó là dấu hiệu tăng cân nên không đi kiểm tra sức khỏe.

Khi cảm giác đau tức, nặng bụng ngày càng rõ rệt và gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày, người bệnh mới tới bệnh viện thăm khám. Qua khám lâm sàng, siêu âm và các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng kích thước rất lớn, đường kính gần 30cm.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp phức tạp do bệnh nhân còn trẻ tuổi. Ngoài mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khối u, ê-kíp điều trị đặc biệt chú trọng việc bảo tồn chức năng sinh sản và nội tiết cho người bệnh về lâu dài.

TS.BS Mai Trọng Dũng cùng ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi, phương pháp ít xâm lấn nhưng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao trong các ca u kích thước lớn.

Trong quá trình phẫu thuật, khối u được xác định đã chiếm gần toàn bộ ổ bụng, chèn ép nhiều cơ quan bên trong và khiến không gian thao tác bị hạn chế đáng kể. Để bảo đảm an toàn, các bác sĩ tiến hành chọc hút dịch trong khối u một cách thận trọng. Khoảng 10 lít dịch đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, sức khỏe cô gái ổn định và đang tiếp tục được theo dõi hậu phẫu.

Các bác sĩ cảnh báo, u buồng trứng có thể gặp ở nhiều độ tuổi, kể cả phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Do bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu nên người dân dễ chủ quan bỏ qua.

Chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như bụng to nhanh, nặng bụng, đau tức kéo dài, rối loạn tiểu tiện hoặc sờ thấy khối bất thường vùng bụng dưới, người bệnh cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.