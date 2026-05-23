Bệnh nhân sinh năm 2009 được đưa vào cấp cứu vào rạng sáng 20/5 sau nhiều giờ đau bụng dữ dội. Thiếu nữ nhập viện trong tình trạng không thể nằm ngửa mà phải nửa nằm nửa ngồi (đây là tư thế Orthopnea, một phản xạ sinh tồn tự nhiên của cơ thể khi lượng máu tràn trong ổ bụng quá lớn, gây áp lực trực tiếp lên cơ hoành khiến người bệnh không thể thở nếu nằm xuống).

Qua khám lâm sàng, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có nguy cơ sốc mất máu đe dọa tính mạng. Dù chưa có kết quả xét nghiệm, kíp trực đã nhanh chóng xác định bệnh nhân bị xuất huyết ổ bụng do vỡ nang buồng trứng ngày rụng trứng và quyết định mổ cấp cứu ngay.

Thiếu nữ đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận ổ bụng ngập sũng xấp xỉ 2 lít máu chảy từ vị trí nang trứng bị vỡ rách đúng vào một mạch máu lớn ngay thời điểm rụng trứng khiến máu chảy ồ ạt không thể tự cầm.

Sau phẫu thuật, hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định.

ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ nội tiết A1 chia sẻ: "Trong đời người phụ nữ thì hầu như mỗi tháng chị em đều rụng trứng một lần và đều vỡ nang buồng trứng. Thông thường việc rụng trứng chỉ gây đau bụng nhẹ nhàng rồi tự hết. Tuy nhiên, đây là trường hợp hy hữu".

Qua đây, bác sĩ cũng khuyến cáo các chị em, nếu thấy đau bụng ở giữa chu kỳ tăng dần, kéo dài liên tục kèm chóng mặt, mệt lả thì cần đi khám ngay, tuyệt đối không chủ quan chịu đựng ở nhà.