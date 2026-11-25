Với Nghị định 372, bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá trên môi trường số và ở đây là Nền tảng quốc gia, chấm dứt việc 'mạnh ai nấy làm' từ trước đến nay.

Trong suốt hành trình truy xuất nguồn gốc của một sản phẩm hàng hoá, thông tin đều được ghi nhận qua từng khâu sản xuất, vận chuyển và phân phối.

Tuy nhiên, việc mỗi đơn vị lưu trữ trên một hệ thống riêng lẻ theo kiểu “mạnh ai nấy làm” đã tạo ra những "ốc đảo dữ liệu", gây đứt gãy thông tin toàn chuỗi.

Nghị định 372/2026/NĐ-CP ra đời nhằm thiết lập hạ tầng kết nối thống nhất cấp quốc gia, buộc các bên phải liên thông và minh bạch hóa trách nhiệm dữ liệu.

Với nghị định 372 sẽ chấm dứt việc truy xuất nguồn gốc kiểu "mạnh ai nấy làm". Ảnh: Được tạo bởi AI

Thiết lập chuẩn kết nối và mã định danh quốc gia

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, Nghị định 372/2026/NĐ-CP về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm,hàng hóa được ban hành nhằm giải quyết triệt để tình trạng phân mảnh thông tin trên.

Trọng tâm của Nghị định là xây dựng Nền tảng quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm, hàng hóa. Thay vì để các hệ thống vận hành độc lập như trước, dữ liệu từ các chủ thể khác nhau sẽ được liên kết và đối soát trên cùng một nền tảng chung.

Nhờ đó, cơ quan quản lý có cơ sở giám sát thị trường chặt chẽ, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, còn người tiêu dùng tiếp cận thông tin minh bạch khi mua sắm.

Điểm đột phá của Nghị định là việc chính thức quy định về mã định danh sản phẩm, hàng hóa (UID) và mã định danh phi tập trung (DID).

Trong đó, mã UID là đường dẫn số (Digital Link) tạo lập tự động trên Nền tảng quốc gia, cho phép định danh và truy xuất chi tiết đến từng đơn vị sản phẩm hoặc lô, mẻ hàng hóa.

Mỗi mã UID gắn với một bản ghi dữ liệu chủ duy nhất, hoạt động song hành mà không thay thế các mã GTIN, GLN hay mã truy vết hiện có.

Dưới góc độ đơn vị phát triển giải pháp chống hàng giả, ông Nguyễn Viết Hồng - Chủ tịch Công ty CP Phát triển khoa học công nghệ Vina (Vina CHG) đánh giá: "Cơ chế này sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu hiệu quả hơn, ngăn chặn gian lận thương mại, đồng thời nâng cao năng lực quản lý của cơ quan chức năng trong việc phòng chống hàng giả, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng."

Tận dụng hạ tầng sẵn có và phân loại theo mức độ rủi ro

Một điểm cởi mở của Nghị định 372 là doanh nghiệp không buộc phải đập bỏ hệ thống công nghệ đang vận hành. Các phần mềm hiện có vẫn được tiếp tục sử dụng nếu dữ liệu được chuẩn hóa và đáp ứng khả năng kết nối, chia sẻ lên Nền tảng quốc gia.

Từ thực tiễn triển khai nền tảng công nghệ, ông Phạm Văn Quân, chuyên gia chuyển đổi số quốc gia, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Checkee nhận định: "Dù các hệ thống hiện nay đáp ứng tốt nhu cầu quản lý nội bộ, nhưng khả năng truy xuất toàn chuỗi vẫn còn giới hạn. Nếu một nhà máy, đơn vị vận chuyển hay nhà cung cấp phát sinh sai lệch thông tin, việc truy ngược để xác định lỗi bắt nguồn từ đâu, ở công đoạn nào và thuộc trách nhiệm của ai sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức."

Thực tế này cho thấy, bài toán đã vượt ra ngoài ranh giới từng doanh nghiệp. Thị trường không chỉ cần một công cụ dùng chung mà cần một khuôn khổ pháp lý thống nhất để các bên nhận diện, trao đổi dữ liệu và quy rõ trách nhiệm ở từng khâu.

Ông Phạm Văn Quân nhấn mạnh, việc tích hợp theo nguyên tắc thống nhất này sẽ giúp giảm trùng lặp trong đầu tư và tối ưu hiệu quả đối chiếu dữ liệu.

Về lộ trình thực hiện, Nghị định phân loại phạm vi áp dụng dựa trên mức độ rủi ro của sản phẩm (được cụ thể hóa tại thông tư của 7 bộ quản lý chuyên ngành).

Nhóm hàng có mức độ rủi ro cao: Bắt buộc phải định danh, xác thực dữ liệu chủ và truy xuất nguồn gốc theo danh mục và lộ trình quy định.

Nhóm hàng rủi ro trung bình, thấp và hàng xuất khẩu: Không thuộc diện bắt buộc nhưng được khuyến khích tham gia Nền tảng quốc gia theo cơ chế tự nguyện để chuẩn hóa thông tin, tăng khả năng xác thực nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của đối tác quốc tế.

Có thể thấy, giá trị cốt lõi của Nghị định 372 không chỉ nằm ở việc xây dựng một hạ tầng số quốc gia, mà ở việc thay đổi tư duy tiếp cận: truy xuất nguồn gốc phải là sự phối hợp đồng bộ của toàn chuỗi cung ứng.

Khi các hệ thống được kết nối theo chuẩn chung, nỗ lực của từng doanh nghiệp mới thực sự tạo nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ thị trường.