Thượng tá Nguyễn Thành Danh, đại diện Công an TPHCM nhận định, vụ heo được vỗ béo bằng chất cấm Salbutamol vừa được xử lý cho thấy cần đánh giá lại công tác truy xuất nguồn gốc và quản lý nhà nước.

Tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành TPHCM về an toàn thực phẩm sáng 9/10, Thượng tá Nguyễn Thành Danh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TPHCM, cho biết thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã xử lý vụ heo được vỗ béo bằng chất cấm Salbutamol.

Theo Thượng tá Danh, các đối tượng nhập heo từ trang trại ở Đồng Nai về lò mổ ở khu vực Củ Chi, sau đó giết mổ và tiêu thụ trên thị trường TPHCM cùng các tỉnh lân cận. Ông nhận định đây là một “bức tranh” cho thấy công tác quản lý truy xuất nguồn gốc cần được đánh giá lại.

Thượng tá Nguyễn Thành Danh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TPHCM phát biểu sáng 9/10

Ông Danh cho rằng sản phẩm sau khi đưa ra thị trường còn được tiêu thụ tại các siêu thị và cơ sở cung cấp thức ăn công nghiệp. Vì vậy, các sở, ban ngành cần đánh giá lại công tác quản lý nhà nước để có giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an TPHCM cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm (ATTP) tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và chuyển cơ quan điều tra những trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Ông Danh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 16.546 cơ sở về an toàn thực phẩm nhưng Công an thành phố mới tiếp nhận một hồ sơ để xem xét xử phạt.

Theo ông Danh, công tác kiểm tra cần tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm. Với các lò sản xuất bún, mì... lực lượng chức năng có thể dùng que thử nhanh để phát hiện hàn the, lưu huỳnh. Tuy nhiên, do các cơ sở chủ yếu hoạt động theo hộ gia đình nên khó kiểm soát. Ông đề nghị chính quyền phường, xã chủ động hơn, bởi một cơ sở có thể sản xuất 400-500kg mỗi ngày.

Toàn cảnh buổi làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành TPHCM về an toàn thực phẩm sáng 9/10

Về vấn đề ngộ độc thực phẩm, Thượng tá Danh cho biết hồ sơ xử lý chưa hoàn chỉnh do vướng khâu giám định sức khỏe. Dù đã thu thập hồ sơ bệnh viện, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được mức độ tổn thương của các nạn nhân để xử lý hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự quy định tình tiết “gây ngộ độc nghiêm trọng từ 21 người trở lên”. Ông kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định để tháo gỡ vướng mắc.

Tăng cường chia sẻ thông tin giữa ngành an toàn thực phẩm và công an

Về phối hợp, ông Danh đề xuất Công an TPHCM và Sở ATTP trao đổi trực tiếp danh sách doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn trường học. Ông cho biết nhiều vụ ngộ độc được thông báo cho công an sau 3-4 ngày, ảnh hưởng đến công tác điều tra.

“Khi nhận được thông tin về một vụ ngộ độc, Sở có thể trao đổi trực tiếp để công an cử lực lượng xuống tham gia cùng đoàn ngay từ đầu”, ông Danh nói, đồng thời cho rằng phối hợp sớm sẽ giúp thống nhất việc truy xuất nguồn gốc và định hướng thông tin báo chí, tránh gây phức tạp dư luận.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó sự cố, nhất là tại bếp ăn trường học; không đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra vụ việc.

Ông đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng công an, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giám sát hoạt động kinh doanh và kiểm soát đội ngũ thực thi công vụ.

Về thông tin, tuyên truyền, lãnh đạo UBND TP giao Sở ATTP làm đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch cho báo chí khi phát sinh sự cố. UBND các phường, xã cần nâng cao trách nhiệm quản lý, tăng cường giám sát chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm, hàng ăn đường phố và bếp ăn tập thể, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết cần tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong bảo đảm an toàn thực phẩm; mở rộng kiểm tra tại khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là các đơn vị cung cấp suất ăn giá thấp. Với bếp ăn trường học, bà Lan đề nghị ưu tiên chất lượng khi chọn nhà cung cấp, đồng thời tăng giám sát của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương. Bà cũng kiến nghị tăng cường chia sẻ thông tin giữa ngành an toàn thực phẩm và công an để kịp thời truy xuất nguồn gốc, xử lý sự cố; đồng thời bổ sung nhân lực, phương tiện tương xứng với nhiệm vụ được giao.

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