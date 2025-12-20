“Tôi là ai?”

Ba năm qua, kể từ khi tự tin để tóc dài, mặc váy, thả dáng thướt tha như một cô gái đích thực, Nguyễn Hoàng Như (tên thật là Nguyễn Như Hoàng, SN 2003, quê Hải Phòng) không còn quay quắt với câu hỏi “Tôi là ai?”.

Trước khi quyết định chuyển giới để trở thành một cô gái trọn vẹn, Như đã trải qua quá trình dài để hiểu rõ chính mình.

Hoàng Như trước và sau khi chuyển giới thành con gái

Hoàng Như chia sẻ với PV VietNamNet, quá trình nhận thức bản thân của cô gồm 2 giai đoạn: nhận thức mình thuộc LGBT và mình là người chuyển giới.

Từ nhỏ, Như đã cảm nhận mình khác biệt. Cô vừa mặc đồ siêu nhân chơi bắn bi, đá bóng với các bạn nam, lại vừa thích mặc váy công chúa, đi giày búp bê, chơi nhảy dây với các bạn nữ. Riêng về mặt cảm xúc, cô chỉ thấy rung động với các bạn nam.

Lên cấp 2, Như ý thức rõ hơn về ngoại hình. Cô thấy mình xấu khi mặc đồ nam giới và thấy mình xinh đẹp, thoải mái khi lén mặc những chiếc váy điệu đà. Sợ gia đình ngăn cấm, Như quyết định theo đuổi phong cách thời trang phi giới tính.

“Cuối cấp 2, tôi mới định nghĩa rõ bản thân là người đồng tính nam, bị thu hút bởi nam giới. Lên cấp 3, tôi bị cuốn vào những video dạy cách trang điểm, phối đồ nữ. Tôi thay đổi từng chút một, bắt đầu tỉa, kẻ lông mày, kẻ mắt, kích mí, đánh son và nuôi tóc dài. Đến lớp 12, tôi gần như trang điểm mỗi ngày khi đi học”, Như kể.

Sự thay đổi của Như bị gia đình phản đối kịch liệt. Mẹ Như buồn bã, bố gay gắt cấm đoán. Khi tóc dài thêm mỗi ngày, Như bị gia đình dọa nạt “sẽ canh lúc con ngủ để cắt tóc”. Áp lực đó khiến cô lo sợ và cuối cùng phải cắt đi mái tóc mình dày công nuôi, chăm sóc.

Hoàng Như cần quá trình dài để hiểu rõ mình muốn gì

Ngoài sự phản đối của gia đình, Như còn phải đối mặt với lời dị nghị và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Cô bị gọi là “bê đê”, “nam không ra nam, nữ không ra nữ”. Tuy nhiên, thay vì buồn bã, Như lựa chọn bỏ qua ý kiến tiêu cực, chỉ tập trung vào bản thân mình.

“Khó khăn lớn nhất với tôi khi ấy không phải sự kỳ thị của mọi người mà là sự thiếu tự tin về bản thân. Tôi thấy mình 'dở dở ương ương' với mái tóc cắt vội. Đó là nỗi ám ảnh chung của những người chưa thực sự hiểu rõ bản thân là ai”, Như tâm sự.

Quyết tâm chuyển giới

Lần cắt tóc ấy khiến Như hối hận và tổn thương. “Tôi tự hỏi: ‘Đời người chỉ sống một lần, tại sao không được làm điều mình thích?’. Tôi cứng rắn hơn, nuôi tóc lại bất chấp sự phản đối của gia đình”, Như chia sẻ.

Không còn quay quắt với câu hỏi: “Mình là ai? Mình nên xuất hiện trong hình dạng nào”, Như xác định bản thân muốn chuyển giới thành con gái. Cô quyết định sử dụng hormone và đang trong quá trình nỗ lực để trở thành một cô gái trọn vẹn.

Hoàng Như nỗ lực để có được sự ủng hộ hoàn toàn của gia đình

Khi thực sự hiểu rõ mình muốn gì, Hoàng Như bắt đầu chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn. Cô nuôi tóc dài, mặc trang phục nữ, trang điểm chỉn chu mỗi khi ra ngoài. Nhìn mình trong gương, Như hài lòng với con đường đã lựa chọn.

Suốt thời gian qua, Như sống trọn vẹn từng ngày với niềm hạnh phúc được làm con gái. Như không so sánh bản thân với bất kỳ ai bởi với cô, sự hoàn thiện không nằm ở việc giống ai đó mà nằm ở quá trình từng bước trở thành phiên bản mình mong muốn.

“Đối với tôi, việc được sống thật với chính mình có ý nghĩa vô cùng lớn. Đó không chỉ là chuyện ngoại hình hay giới tính mà còn là cảm giác được tồn tại một cách trọn vẹn, không phải che giấu hay gồng mình để đúng với một khuôn mẫu nào đó do người khác đặt ra.

Khi sống thật là mình, tôi thấy tâm lý nhẹ nhàng hơn, tự tin và yêu bản thân hơn. Tôi không còn cảm giác nội tâm mâu thuẫn hay ghét bỏ chính mình như trước”, Như tâm sự.

Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày Như vẫn gặp nhiều khó khăn. Cô phải đối mặt với cái nhìn soi mói, những lời dị nghị, sự nghi ngờ và thiếu tôn trọng của một số người.

Khi làm các thủ tục hành chính hay trong các mối quan hệ xã hội, Như cũng gặp nhiều rắc rối.

Dẫu vậy, những khó khăn ấy không khiến Như sợ hãi. Khi đã chấp nhận và hiểu rõ chính mình, Như đủ vững vàng để đối diện với định kiến.

Bên cạnh đó, sự thấu hiểu của gia đình cũng phần nào khiến Như an tâm. Cô kể, theo thời gian, khi ngoại hình của cô ngày càng nữ tính, chỉn chu và nhận được nhiều lời khen của mọi người, thái độ của bố mẹ cũng bắt đầu thay đổi. Sự căng thẳng giảm dần, thay vào đó là những lời hỏi han, quan tâm.

“Tuy nhiên, sự thay đổi ấy mới dừng ở mức dịu lại và chấp nhận một phần chứ chưa phải là sự ủng hộ hoàn toàn.

Tôi hiểu, bố mẹ cũng cần thời gian để chấp nhận sự khác biệt ở tôi. Gia đình yêu thương tôi theo cách riêng của họ, có thể không đúng như tôi kỳ vọng nhưng vẫn xuất phát từ mong muốn tôi được bình an và hạnh phúc”, Như tâm sự.

Hoàng Như vẫn đang nỗ lực từng ngày để có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Cô tin rằng, bằng cách đó mình sẽ có được sự ủng hộ hoàn toàn của bố mẹ và hành trình chuyển giới của mình sẽ trọn vẹn hơn.

Ảnh: NVCC