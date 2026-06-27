Mã, số được đưa ra trong đợt đấu giá này thuộc nhóm số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn (SMS), gồm 5599 và 9559. Việc đấu giá được thực hiện dựa trên các Quyết định số 1084 và 1085 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 17/3/2026 về kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông.

Toàn bộ quá trình sẽ do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến công khai tại địa chỉ https://vpa.com.vn. Các bên tham gia sẽ áp dụng phương thức trả giá lên, nâng dần qua từng vòng.

Quy định tài chính đối với cả hai đầu số này được áp dụng đồng nhất như sau: Giá khởi điểm 250 triệu đồng/số, bước giá 5 triệu đồng và tiền đặt trước 50 triệu đồng/số.

Hệ thống bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến từ 8h00 ngày 29/6/2026 đến 17h00 ngày 6/7/2026 trên phân hệ dgts.vpa.com.vn hoặc ứng dụng VPA - Đấu giá tài sản. Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện đều có thể nộp hồ sơ tham gia.

Các phiên đấu giá chính thức sẽ đồng loạt diễn ra vào buổi sáng ngày 9/7/2026, được chia theo các khung giờ cụ thể cho từng đầu số. Với số 5599, thời gian đấu giá từ 08h15 đến 11h15. Với số 9559, thời gian đấu giá từ 08h30 đến 11h30.

Theo Cục Viễn thông, đông đảo tổ chức, doanh nghiệp tham gia sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh, sử dụng hiệu quả kho số viễn thông, qua đó xác lập mức giá trúng đấu giá phù hợp và tăng thu cho ngân sách nhà nước.