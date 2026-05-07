Liên quan đến việc “Hàng trăm xe container chở sầu riêng ùn ứ ở Dầu Giây, xếp hàng chờ kiểm định”, ngày 7/5, ghi nhận tại khu vực bến xe Dầu Giây (phường Dầu Giây, TP Đồng Nai), tình trạng ùn tắc đã không còn xảy ra như những ngày trước.

Bến xe Dầu Giây không còn tình trạng xe container xếp hàng. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, xe container chở sầu riêng không còn đổ dồn về khu vực này, cảnh xe nối đuôi kéo dài trên các tuyến đường cũng đã chấm dứt. Tại đây, chỉ còn vài chục xe container đang chờ trả kết quả kiểm định để tiếp tục di chuyển đến cửa khẩu.

Tài xế Lê Văn Tân (61 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết, ông đã đưa xe container chở sầu riêng lên khu vực này từ tối hôm trước để chờ lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, khi xe vừa hoàn tất việc lấy mẫu thì doanh nghiệp kiểm định thông báo tạm ngừng.

“Những ngày trước xe đông nghẹt chủ yếu các tỉnh miền Tây phải xếp hàng dài nhiều giờ, có khi chờ xuyên đêm. May là xe tôi lấy mẫu kịp trước khi thông báo tạm ngừng nên giờ chỉ chờ kết quả để tiếp tục di chuyển lên cửa khẩu”, ông Tân nói.

Các xe container tập kết một trục đường lớn ở phường Dầu Giây để chờ kết quả mẫu kiểm định. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Tân cho biết thêm, mỗi container chở khoảng 20 tấn sầu riêng. Trong thời gian chờ kiểm định, xe phải duy trì hoạt động liên tục của container lạnh để bảo quản hàng hóa, khiến chi phí phát sinh khá lớn.

“Mỗi ngày chạy máy cho container lạnh tốn gần 2 triệu đồng tiền dầu. Nếu phải chờ lâu thì tài xế và chủ hàng đều rất áp lực vì chi phí đội lên từng ngày”, ông Tân chia sẻ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu hoạt động lấy mẫu kiểm định sầu riêng tại khu vực trên đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động từ 23h ngày 6/5.

Nguyên nhân do UBND phường Dầu Giây đã phối hợp với Ban quản lý bến xe Dầu Giây đề nghị doanh nghiệp thuê mặt bằng tại đây tạm dừng việc tập kết xe container, lấy mẫu kiểm định sầu riêng tại khu vực này để đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự.

Địa phương phối hợp với bến xe Dầu Giây yêu cầu doanh nghiệp dừng lấy mẫu kiểm định tại đây. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Mai Văn Hiền, Chủ tịch UBND phường Dầu Giây cho biết, địa phương đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đề nghị xem xét, cho ý kiến về việc CTCP Chứng nhận và giám định MOKONGCERT (địa chỉ TP Cần Thơ) có đủ điều kiện thực hiện hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm nông sản phục vụ xuất khẩu theo quy định hay không.

“Các container xếp hàng dài làm gia tăng áp lực lên hạ tầng giao thông và tải trọng tuyến đường, ảnh hưởng khu dân cư. Việc container lạnh hoạt động liên tục trong thời gian dài cũng phát sinh nhiều vấn đề về tiếng ồn và khí thải”, ông Hiền nói.

Đồng thời, địa phương cũng đề nghị Sở hướng dẫn, chỉ đạo phương án xử lý đối với hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm nông sản nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp cho biết, việc kiểm nghiệm, lấy mẫu sầu riêng là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, đáp ứng tiêu chuẩn trước khi xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo ông Lợi, quá trình tổ chức hoạt động lấy mẫu, kiểm định cũng cần đảm bảo đúng quy định và có sự phối hợp với chính quyền địa phương để tránh phát sinh các vấn đề về giao thông, môi trường và an ninh trật tự.

Chính quyền địa phương dùng các khối bê tông chặn không cho các xe container chạy vào. Ảnh: Hoàng Anh

“Việc kiểm nghiệm để phục vụ xuất khẩu là cần thiết, nhưng doanh nghiệp tổ chức hoạt động tại khu vực nào thì cũng cần có báo cáo, phối hợp với chính quyền địa phương để có phương án điều tiết phù hợp, tránh tình trạng xe tập trung quá đông gây ùn tắc”, ông Lợi chia sẻ.

Theo ông Lợi, những ngày gần đây giá sầu riêng liên tục giảm mạnh do hoạt động xuất khẩu, nhiều xe container phải nằm chờ kiểm định trong thời gian dài.

“Hiện nay doanh nghiệp và nhà vườn đều rất áp lực. Khi xe ùn ứ, thời gian chờ kéo dài sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí như tiền dầu cho container lạnh, bến bãi, nhân công… Trong khi đó giá sầu riêng lại đang giảm nên càng khó khăn hơn”, ông Lợi nói.