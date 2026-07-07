Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Đoàn Huy Thưởng (31 tuổi, TPHCM) và Nguyễn Thị Hạnh Duyên (31 tuổi, TPHCM). Cặp vợ chồng đã có 12 năm gắn bó với nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2012 khi cùng làm chung tại một công ty. Anh Thưởng khi đó là quản lý, nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc, tuy nhiên, đối với chị Duyên, anh lại hết sức nhẹ nhàng.

Chị Duyên quen biết anh Thưởng từ năm 2012. Ảnh cắt từ clip

Vì có cảm tình với cô nhân viên trẻ tuổi, dễ thương, anh Thưởng chủ động theo đuổi. Tuy nhiên, lúc này Duyên đang ở trong một mối quan hệ phức tạp nên không thể đáp lại.

Làm việc được một thời gian, Duyên xin nghỉ việc để về quê lấy chồng. Thông tin này khiến anh Thưởng có phần hụt hẫng nhưng vẫn chúc phúc cho cô gái mình cảm mến.

Nào ngờ, Duyên sau đó phát hiện chồng sắp cưới lừa dối nên quyết định hủy hôn. Sau đó, chị hay tin anh Thưởng bị tai nạn nên đã xin phép bố mẹ cho lên thành phố thăm hỏi.

“Tôi tính lên thăm rồi về thôi nhưng lên rồi mới biết anh ấy bị ngã xe nặng, mặt mũi bị thương hết.

Anh ấy bảo tôi ‘giờ anh chưa đỡ, em ở lại chăm sóc cho anh nhé’. Và tôi đã đến nhà anh, ở chung với ba mẹ anh để chăm sóc cho anh”, Duyên kể.

Anh Thưởng nói thêm: “Ba mẹ tôi coi cô ấy như con gái trong nhà. Tôi thu xếp cho cô ấy ở trên gác, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Anh Thưởng yêu sự tốt bụng và tính cách nhiệt tình ở chị Duyên. Ảnh cắt từ clip

Duyên thừa nhận, chị đến với anh Thưởng một phần vì quá thương mến mẹ của anh. Bố mẹ Duyên ly hôn khi chị mới 6 tuổi, kể từ đó, chị sống cùng bố.

Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ nên khi được mẹ bạn trai yêu thương, chăm sóc hết lòng, Duyên rất cảm động.

Khi cả hai quyết định làm đám cưới vào cuối năm 2014, dù kinh tế chưa ổn định, mẹ của anh Thưởng vẫn sẵn sàng vay mượn để tổ chức cho các con một hôn lễ chu toàn. Cho đến giờ, Duyên vẫn biết ơn mẹ chồng vì điều đó.

Vợ chồng anh Thưởng đã có 3 người con trai. Trong 12 năm bên nhau, họ nhiều lần xung đột khiến hôn nhân tưởng chừng tan vỡ.

Bước vào hôn nhân, những áp lực về cơm áo gạo tiền khiến cặp đôi mâu thuẫn. Sau khi sinh con đầu tiên, cặp đôi từng cãi vã lớn tiếng đến mức chị Duyên phải ôm con bỏ nhà đi.

Dù chồng hết mực năn nỉ, chị vẫn quyết không trở về. Nhưng rồi một lần vô tình thấy cảnh gia đình khác hạnh phúc, con cái có đầy đủ bố mẹ, chị bỗng thương con vô cùng.

Không muốn con sống thiếu thốn tình cảm như mình, chị quyết tâm hàn gắn với chồng.

Cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân. Ảnh cắt từ clip

Lần khác, trong lúc mang thai người con thứ ba, chị Duyên phát hiện chồng có người khác. Chị khóc từ 2h sáng đến chiều, mặc cho mẹ chồng và chị chồng hết lòng khuyên nhủ.

Lúc này, chị đang sống ở quê, còn chồng làm việc ở thành phố. Chị cố nén lại để an toàn sinh con ra. Sau khi sinh được 4 tháng, chị quyết tâm lên thành phố tìm chồng.

“Bước vào phòng trọ, tôi gặp một bạn nữ. Bạn ấy đưa chùm trái cây cho con của tôi. Tôi chợt nghi ngờ người này chính là nhân tình của chồng mình…”, chị Duyên kể.

Anh Thưởng chia sẻ thêm, cô gái đó là con của chủ trọ. Họ từng nhắn tin trò chuyện thân thiết với nhau và khi bị vợ phát hiện, anh đã nhận lỗi và chấm dứt.

“Thời điểm đó, tôi bị trầm cảm, bỏ ra ngoài đi lang thang, vừa đi vừa khóc…”, chị kể thêm.

Từ sau sự việc đó, anh Thưởng thay đổi hoàn toàn. Anh ngày càng thương vợ và chăm sóc cho vợ chu đáo hơn. Cặp đôi bỏ qua quá khứ, cùng nhau vun vén tổ ấm hạnh phúc cho các con.

Sau tất cả, chị Duyên muốn nhắn nhủ một thông điệp: “Chúng ta ai cũng có một lần sai nhưng rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là đôi khi hạnh phúc đến hơi muộn một chút. Tôi kết hôn được 12 năm nhưng đến khoảng 2 năm gần đây, tôi mới cảm thấy mình thực sự hạnh phúc và thoải mái”.