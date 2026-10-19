1. Tỉnh nào vừa giáp biển, vừa có biên giới với hai quốc gia?
-
Điện Biên
0%
- Gia Lai0%
- Quảng Ngãi0%
- Lạng Sơn0%Chính xác
Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có đường bờ biển dài khoảng 129km. Địa phương này có đường biên giới với hai quốc gia là Lào và Campuchia, điểm giao là Ngã ba Đông Dương. Đây là địa phương duy nhất trong 34 tỉnh, thành của Việt Nam giáp cả hai quốc gia này.
2. Tên tỉnh này mang hàm ý gì?
-
Vùng đất yên bình
0%
- Nghĩa khí rộng lớn0%
- Ánh mặt trời biển Đông0%
- Thái bình rộng lớn0%Chính xác
Theo Báo Quảng Ngãi, Quảng Ngãi vốn thuộc phủ Tư Nghĩa, thừa tuyên Quảng Nam, được hình thành sau khi nhà Lê mở rộng bờ cõi về phía Nam. Năm 1602, phủ Tư Nghĩa đổi thành phủ Quảng Nghĩa.
Trong tên gọi Quảng Nghĩa, chữ “Quảng” tức “rộng lớn”, còn “Nghĩa” là “nghĩa khí”. “Quảng Nghĩa” có thể hiểu là “nghĩa khí rộng lớn”. Sau này, theo một số nhà nghiên cứu ở Viện Hán Nôm, việc đọc chệch chữ “Nghĩa” thành “Ngãi” là do kiêng thụy hiệu của Hoằng Nghĩa vương Nguyễn Phúc Thái (1667-1691).
3. Địa phương này giáp biển nhưng không có đặc khu, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Đặc khu duy nhất của Quảng Ngãi là Lý Sơn. Tháng 5/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành đề án phát triển đặc khu này với mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch biển đảo vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đón 400.000 lượt khách, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế.
4. Tỉnh này có hồ nước ngọt nào nằm trên miệng núi lửa?
-
Pá Khoang
0%
- Thới Lới0%
- Tà Đùng0%
- Than Thở0%Chính xác
Hồ Thới Lới thuộc đặc khu Lý Sơn ở Quảng Ngãi là hồ nước ngọt nằm trên miệng núi lửa. Trước tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng hồ chứa này. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, hồ có dung tích hơn 270.000m3, là công trình trữ, cấp nước và bổ sung nguồn nước ngầm quan trọng của đặc khu.
5. Tỉnh này có nhà máy lọc dầu thứ hai tại Việt Nam, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi là nhà máy lọc dầu đầu tiên tại Việt Nam, được khởi công xây dựng cuối năm 2005.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, trước khi có nhà máy lọc dầu Dung Quất, Việt Nam chỉ xuất khẩu dầu thô, phải nhập khẩu toàn bộ xăng dầu thành phẩm. Việc hình thành nhà máy lọc dầu trong nước không chỉ là yêu cầu về kinh tế mà còn là yếu tố then chốt trong chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.
- Sai
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý Việt Nam
-
Quảng Ngãi
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Thới Lới
- Sai
- Nghĩa khí rộng lớn
- Gia Lai