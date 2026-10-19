Chính xác

Theo Báo Quảng Ngãi, Quảng Ngãi vốn thuộc phủ Tư Nghĩa, thừa tuyên Quảng Nam, được hình thành sau khi nhà Lê mở rộng bờ cõi về phía Nam. Năm 1602, phủ Tư Nghĩa đổi thành phủ Quảng Nghĩa.

Trong tên gọi Quảng Nghĩa, chữ “Quảng” tức “rộng lớn”, còn “Nghĩa” là “nghĩa khí”. “Quảng Nghĩa” có thể hiểu là “nghĩa khí rộng lớn”. Sau này, theo một số nhà nghiên cứu ở Viện Hán Nôm, việc đọc chệch chữ “Nghĩa” thành “Ngãi” là do kiêng thụy hiệu của Hoằng Nghĩa vương Nguyễn Phúc Thái (1667-1691).