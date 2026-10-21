1. Đâu là cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông?
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Hữu Nghị, Đồng Đăng
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- Đồng Đăng, Vĩnh Xương0%
- Vĩnh Xương, Thường Phước0%
- Thường Phước, Hữu Nghị0%Chính xác
Cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc tỉnh An Giang và cửa khẩu Thường Phước thuộc tỉnh Đồng Tháp là hai cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông.
Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương chính thức hợp nhất, đi vào hoạt động năm 2023, kết nối với cửa khẩu Kaorm Samnor của Campuchia. Cửa khẩu quốc tế Thường Phước cũng thuộc loại hình đường bộ và đường sông, kết nối với cửa khẩu Kaoh Roka của Campuchia.
2. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kết nối Việt Nam với quốc gia nào?
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Lào
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- Trung Quốc0%
- Campuchia0%
- Thái Lan0%Chính xác
Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam, nằm trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Đây không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa chiến lược mà còn là “cánh cửa mở” đưa du khách đến với những hành trình khám phá đa quốc gia Đông Nam Á.
3. Đâu là cửa khẩu quốc tế đường sắt của nước ta?
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Hữu Nghị, Lao Bảo
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- Lao Bảo, Tây Trang0%
- Tây Trang, Đồng Đăng0%
- Đồng Đăng, Lào Cai0%Chính xác
Đồng Đăng và Lào Cai là hai cửa khẩu quốc tế đường sắt của nước ta. Trong đó, cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng thuộc tỉnh Lạng Sơn, kết nối với hệ thống đường sắt của Trung Quốc tại ga Bằng Tường. Cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai kết nối với ga Hà Khẩu Bắc, Trung Quốc.
4. Đâu là cửa khẩu của tỉnh Lai Châu?
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Xín Mần
0%
- Tân Thanh0%
- Tà Lùng0%
- Ma Lù Thàng0%Chính xác
Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có vị trí đặc biệt với gần 27km đường biên giới giáp Trung Quốc. Cửa khẩu Ma Lù Thàng thông với cửa khẩu Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Ngày 19/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến năm 2045. Với diện tích hơn 26.600ha, quy hoạch hướng tới phát triển khu vực này thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch động lực của vùng Tây Bắc, kết nối trực tiếp với thị trường Trung Quốc.
5. Tỉnh nào ở Tây Bắc vừa có cửa khẩu, vừa có sân bay?
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Lai Châu
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- Điện Biên0%
- Sơn La0%
- Lào Cai0%Chính xác
Điện Biên là tỉnh ở vùng Tây Bắc vừa có cửa khẩu quốc tế, vừa có sân bay. Cửa khẩu quốc tế của tỉnh là Tây Trang, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Cửa khẩu quốc tế Tây Trang thông thương với cửa khẩu Pang Hok, thuộc tỉnh Phongsaly, Lào.
Trong khi đó, Cảng hàng không Điện Biên Phủ nằm tại thành phố Điện Biên Phủ trước đây, phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân và du khách.
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