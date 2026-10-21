Chính xác

Điện Biên là tỉnh ở vùng Tây Bắc vừa có cửa khẩu quốc tế, vừa có sân bay. Cửa khẩu quốc tế của tỉnh là Tây Trang, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Cửa khẩu quốc tế Tây Trang thông thương với cửa khẩu Pang Hok, thuộc tỉnh Phongsaly, Lào.

Trong khi đó, Cảng hàng không Điện Biên Phủ nằm tại thành phố Điện Biên Phủ trước đây, phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân và du khách.