Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã kịp thời phẫu thuật giải ép cho một phụ nữ bị liệt cổ bàn chân. Bệnh nhân thường xuyên vấp ngã do căn bệnh hẹp ống sống thắt lưng đa tầng mức độ nặng tiến triển âm thầm nhiều năm.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Ngọc Anh, Khoa Ngoại thần kinh, cho biết, bệnh nhân bị hẹp ống sống thắt lưng đa tầng ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Trước khi nhập viện, người bệnh chịu đựng các cơn đau thắt lưng âm ỉ trong suốt nhiều năm. Cơn đau không dừng lại ở vùng lưng mà bắt đầu lan dần xuống hai chân, kèm theo cảm giác tê bì khó chịu tăng tiến theo thời gian.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện 19-8. Ảnh: BSCC

Mặc dù các triệu chứng yếu chân ngày một rõ rệt, người phụ nữ vẫn cố chịu đựng và chỉ chịu đến bệnh viện thăm khám khi tình trạng đã chuyển biến thành liệt cổ bàn chân, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn và bà thường xuyên vấp ngã.

“Nếu người bệnh tiếp tục trì hoãn điều trị, khả năng hồi phục chức năng vận động sẽ giảm đáng kể. Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được phẫu thuật giải ép thần kinh kịp thời. Sau phẫu thuật, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, sức cơ nhóm cơ gấp mu bàn chân tăng từ 1/5 lên 4/5, khả năng đi lại được phục hồi dần”, bác sĩ Ngọc Anh nói.

Nguy cơ tàn phế nếu không điều trị kịp thời

Theo bác sĩ, tình trạng liệt cổ bàn chân là hiện tượng người bệnh không thể hoặc gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng nhấc mũi bàn chân trong lúc di chuyển. Điều này làm tăng nguy cơ té ngã nguy hiểm cho người bệnh trong sinh hoạt hằng ngày.

Liệt cổ bàn chân chính là một biểu hiện muộn, cảnh báo tình trạng rễ thần kinh đã bị chèn ép quá nặng nề và kéo dài mà không được giải phóng kịp thời. Nguyên nhân cốt lõi thường bắt nguồn từ căn bệnh hẹp ống sống thắt lưng hoặc chứng thoát vị đĩa đệm chèn ép trực tiếp vào hệ thần kinh vận động.

Bác sĩ Ngọc Anh nhấn mạnh, nếu người bệnh trì hoãn việc điều trị ở giai đoạn này, khả năng hồi phục chức năng vận động tự nhiên của đôi chân sẽ suy giảm đáng kể, thậm chí có thể dẫn tới tàn phế vĩnh viễn.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn tới hội chứng ống cổ chân. Trong đó, phổ biến nhất là tình trạng cấu trúc xương bất thường như hội chứng bàn chân bẹt, sự xuất hiện của các khối u vùng cổ chân, viêm khớp cổ chân mạn tính hoặc di chứng sau tai nạn gãy xương và chấn thương mạnh ở vùng cổ chân.

Ngoài ra, một số yếu tố nguy cơ khác cũng làm gia tăng đáng kể tỷ lệ mắc bệnh bao gồm các dị tật bẩm sinh ở chân, người có bàn chân quá phẳng hoặc quá vòng cong, những người có tính chất công việc phải đứng lâu hoặc đi bộ liên tục trong thời gian dài.

Nhóm đối tượng mắc các bệnh nền chuyển hóa như đái tháo đường, người bị giãn tĩnh mạch, phù chân, hoặc thừa cân, béo phì cũng đối mặt với nguy cơ tổn thương dây thần kinh chày sau cao hơn.

Qua ca bệnh điều trị tại Bệnh viện 19-8, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên coi thường các biểu hiện đau lưng, tê chân hay đi lại khó khăn. Khi phát hiện các dấu hiệu đau kéo dài hoặc có hiện tượng yếu cơ, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa ngoại thần kinh để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân, tránh để lại những di chứng liệt vận động đáng tiếc.