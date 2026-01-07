Bệnh nhân là nam giới, 37 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Theo lời kể, trong lúc làm việc, người này ngủ gật và gối đầu lên cánh tay đặt trên bàn khoảng 30 phút. Khi tỉnh dậy, bệnh nhân hoảng hốt phát hiện cổ tay không thể duỗi, các ngón tay rũ xuống, sức cầm nắm giảm rõ rệt, khiến sinh hoạt và công việc hằng ngày gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau đó, bệnh nhân đến thăm khám tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gián đoạn dẫn truyền thần kinh quay do chèn ép kéo dài, nguyên nhân trực tiếp là tư thế ngủ đè ép cánh tay không phù hợp.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng các phương pháp phục hồi chức năng chuyên sâu như: Điện xung kích thích cơ, sóng ngắn trị liệu, châm cứu và các bài tập vận động chuyên biệt cho tổn thương thần kinh quay.

Bàn tay của bệnh nhân sau điều trị 2 ngày đã dần hồi phục. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, sau 2 ngày điều trị, sức cơ và chức năng bàn tay của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi và tập phục hồi chức năng nhằm tránh nguy cơ tái phát.

BSCKII Nguyễn Thị Bích, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 cho biết, liệt thần kinh quay do chèn ép là tình trạng không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Đáng lưu ý, tổn thương có thể xảy ra chỉ sau một thời gian ngắn bị chèn ép, như ngủ gật gối đầu lên tay, tỳ đè cánh tay khi làm việc hoặc ngủ sai tư thế.

“Người bệnh thường đến khám với dấu hiệu đặc trưng là bàn tay rũ xuống, không duỗi được cổ tay và các ngón tay, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và lao động”, BSCKII Nguyễn Thị Bích cho hay.

Cũng theo vị bác sĩ này, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng bằng các phương pháp phục hồi chức năng, đa số bệnh nhân có khả năng hồi phục tốt. Ngược lại, việc chủ quan, tự theo dõi tại nhà hoặc điều trị muộn có thể dẫn đến teo cơ, kéo dài thời gian hồi phục và để lại di chứng lâu dài.