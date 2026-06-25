Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, cho biết bột sắn dây được chế biến từ củ của cây sắn dây, có tên khoa học là Pueraria montana var thomsonii.

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, thưởng thức một cốc bột sắn dây mang lại cảm giác dễ chịu, giải nhiệt. Do đó, trong ký ức của nhiều thế hệ, lọ bột sắn dây gần như là thứ nhu yếu phẩm không thể thiếu khi mùa hè gõ cửa.

Xét về mặt dinh dưỡng và y học, thành phần chính của bột sắn dây là tinh bột rất dễ tiêu hóa. Ngoài ra, trong củ sắn dây còn chứa các hợp chất isoflavon quý như puerarin, daidzein và daidzin.

Nước pha bột sắn dây là thức uống giải nhiệt ngày nắng nóng hiệu quả. Ảnh: Cẩm Vân

Tiến sĩ Phương thông tin thêm, một số nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra các hợp chất này sở hữu hoạt tính chống oxy hóa, hỗ trợ hệ tuần hoàn, bảo vệ mạch máu, đồng thời tham gia tích cực vào một số cơ chế liên quan đến quá trình chuyển hóa đường và lipid trong cơ thể.

Trong y học cổ truyền, vị thuốc này còn được gọi là cát căn, thường xuyên được ứng dụng để thanh nhiệt, hỗ trợ hạ sốt, trị khát nước hoặc làm dịu các triệu chứng cảm nắng.

Nhiều người thường truyền tai uống bột sắn dây giúp "mát gan" và "thải độc gan" nhưng Tiến sĩ Phương lưu ý gan không phải một bộ phận có thể "nóng" hay "mát" theo nghĩa đơn thuần.

“Cảm giác dễ chịu sau khi uống bột sắn dây có thể do cơ thể được bổ sung nước, tinh bột dễ hấp thu và một số hợp chất sinh học có hoạt tính chống oxy hóa. Do đó, người tiêu dùng có thể coi bột sắn dây là một phần của chế độ ăn lành mạnh nhưng không nên xem là thức uống có thể thải độc gan hay chữa các bệnh về gan”, Tiến sĩ Phương lưu ý.

3 nhóm người thận trọng khi sử dụng

Dù bột sắn dây là thức uống giải nhiệt tốt, Tiến sĩ Phương nhấn mạnh có 3 nhóm người không nên sử dụng:

Người hay bị lạnh bụng, dễ tiêu chảy hoặc có cơ địa hàn: Theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, sắn dây có tính mát sâu. Do đó, những người thuộc thể trạng trên nếu uống bột sắn dây sống rất dễ dẫn đến tình trạng đầy bụng, đau bụng quặn thắt hoặc đi ngoài phân lỏng, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa.

Những người có hệ tiêu hóa yếu, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi: Đối với hai nhóm tuổi nhạy cảm này, việc uống bột sắn dây pha sống có thể tạo áp lực lớn cho đường ruột còn non nớt hoặc đã suy giảm chức năng.

Bệnh nhân đái tháo đường: Bột sắn dây có thành phần chủ yếu là tinh bột. Do đó, người mắc bệnh đái tháo đường cần phải tính toán kỹ lưỡng lượng tinh bột này vào tổng khẩu phần ăn hằng ngày để tránh mất kiểm soát chỉ số đường huyết. Đặc biệt, nếu người bệnh có thói quen pha thêm đường vào cốc sắn dây để tăng vị ngọt thì lượng đường trong máu có thể tăng đáng kể sau khi uống, gây ra những hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, nhiều người quan niệm uống bột sắn dây pha sống tốt hơn nấu chín vì cho rằng cách này sẽ giữ trọn vẹn được các hợp chất tự nhiên. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu lựa chọn phương pháp uống bột sắn dây pha sống, người tiêu dùng cần mua sản phẩm từ những cơ sở uy tín, bảo đảm quá trình sản xuất, chế biến và bảo quản sạch sẽ, phòng tránh được nguy cơ ngộ độc đường ruột.