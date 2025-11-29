Người dân là trung tâm của đổi mới

Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), hình thành không gian đô thị 14 triệu dân – một “siêu đô thị” được kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt nhiều lĩnh vực.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: A.H

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết đại hội lần này mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sức mạnh đoàn kết toàn dân trong bối cảnh sắp xếp lại địa giới hành chính.

Ông cho biết mọi hoạt động của Mặt trận thời gian qua đều xoay quanh thông điệp: “Lấy người dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực của đổi mới”.

Đại hội là dịp tiếp thu ý kiến, nguyện vọng từ các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó xác định mục tiêu, chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới.

“Đại hội đặt phương châm Đoàn kết – Dân chủ – Nghĩa tình – Phát triển, hướng đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết để đưa thành phố tiên phong phát triển, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân”, ông Lộc nói.

Tham luận tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh vai trò của Mặt trận trong bối cảnh thành phố có không gian và dân số mở rộng. Mặt trận tiếp tục là “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và nhân dân.

“Thực tiễn cho thấy nơi nào phát huy tốt vai trò của nhân dân, nơi đó có sự đồng thuận; có đồng thuận thì mới có phát triển bền vững”, ông nói.

Ông cũng nhắc lại những thời điểm khó khăn như đại dịch Covid-19, thiên tai miền Bắc – miền Trung… khi tinh thần nghĩa tình của người dân TPHCM luôn được khơi dậy mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Mặt trận.

Kỳ vọng một nền đồng thuận xã hội mới

Thời gian qua, TPHCM đã triển khai nhiều cơ chế phối hợp với Mặt trận. Đáng chú ý, quy trình giám sát dự án, bồi thường – tái định cư được thiết kế theo hướng “rõ trách nhiệm – rõ thời hạn – rõ đầu mối”, cho phép MTTQ tham gia từ sớm vào các chính sách tác động trực tiếp đến người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại đại hội. Ảnh: A.H

Tuy vậy, Chủ tịch UBND thành phố thẳng thắn nhìn nhận: Việc phối hợp giữa MTTQ và một số sở ngành vẫn còn điểm chưa rõ ràng, khiến phản hồi kiến nghị của người dân đôi khi chậm; dân chủ cơ sở chưa đồng đều; cải cách hành chính vẫn gặp tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và truyền thông đa chiều, công tác vận động quần chúng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi Mặt trận và chính quyền phải đổi mới mạnh mẽ.

Từ thực tiễn đó, ông Được đưa ra 6 nhóm giải pháp củng cố sức mạnh đại đoàn kết, nhấn mạnh xây dựng chính quyền “gần dân – sát dân – phục vụ dân”; hoàn thiện cơ chế phối hợp với Mặt trận; nhân rộng mô hình “Khu phố văn minh – sạch – an toàn”; thúc đẩy chuyển đổi số; tăng chất lượng dịch vụ công; phát triển an sinh xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ “trọng dân – hiểu dân – vì dân”.

Với quy mô đô thị 14 triệu dân, theo ông, đồng thuận xã hội không chỉ tạo ổn định, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất để TPHCM phát triển nhanh và bền vững giai đoạn tới.

“Mỗi ý kiến của Mặt trận, mỗi tiếng nói của người dân chính là mệnh lệnh để chính quyền hoàn thiện quản lý và điều hành”, ông nói.